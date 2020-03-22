DönerDer'den sektöre önemli çağrı

DönerDer Başkanı Muhammet Nezif Emek, döner üretici, dağıtıcı ve satış noktalarının da mücadeleye tam destek vermesi gerektiğini söyledi.

Türk Döneri'nin temsilcisi konumundaki Tüm Dönerciler Derneği DönerDer Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek tüm üyelere çağrıda bulunarak, korona virüse karşı mücadelede paket satış sistemine ağırlık verilmesini istedi. Emek yaptığı açıklamada paket satış sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan önlemlere titizlikle uyulması gerektiği belirtilerek "Paket servisleri kesinlikle eldiven ve maskeli kuryeler tarafından yapılmalı, kapıya teslim sırasında 1 metrelik sosyal iletişim mesafesine dikkat edilmelidir’’dedi. Emek ayrıca kullanılan eldiven ve maskelerle kendimizi korurken karşı tarafı da korumak için eldiven ve maskeleri çok temiz tutmamız gerektiği ve sık değiştirmek gerektiğini vurguladı.Emek, tüketicilere de mümkün oldukça temassız ödeme tercih edilmesini tavsiye etti.

EVDEN SİPARİŞ KEYFİYET DEĞİL ZARURET OLDU

Korona virüs salgınını ülke olarak atlatana kadar hijyen kurallarına sıkı sıkıya sadık kalalım. Fiyatlarımızı, her zaman makul düzeyde tutarak, tüketiciye uyguladığımız fiyat politikamızla moral desteği verelim. Ürünlerimizin kalitesinden ve hijyeninden taviz vermeden, evine kapanan halkımız için seferber olalım. Gün, ticaretin hizmet olduğunu tüm dünyaya gösterme günüdür.

Bugün evlerden yemek siparişi, bir keyfiyet ya da tercih değil zarurettir. Bu zorunluluğu yüksek kar hırsına çevirmeye kalkanlara karşı da tedbirli olmamız gerekmektedir.

VATANDAŞLARI SUKUNETE DAVET EDİYORUZ

Türkiye dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınını atlatana kadar tüm vatandaşlarımızın da zorunlu olmadan evden çıkmamasını bekliyoruz. Bizler Dönerciler olarak vatandaşlarımızın geleneksel lezzeti olan döneri evlerine güvenle ulaştırmaktan mutluluk duyarız. Tüm vatandaşlarımızın başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin uyarılarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMİYORUZ

Döner üreticilerine ve restoran işletmecilerine de seslenen DönerDer Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek şunları söyledi: Korona virüs salgını ile mücadelede her şeyi yalnızca devletten, beklemeyelim. Virüsün yayılmasını engellemek için fiziki tedbirler de dahil, tüm tedbirleri devletimizin tavsiyelerine uygun şekilde yapalım. Bu olağanüstü zorlu günlerde yaşadıklarımızı devlet ve millet hep birlikte atlatacağız. Çalışanlarımızın sağlığını riske atmayalım. Paket servislerini gerçekleştiren tüm arkadaşlarımızın rutin sağlık kontrollerini mutlaka yapalım. Her müessese ateş ölçer bulundurmalı, üretim ve restoranlarda korona ile mücadele kılavuzları bulundurulmalıdır. Hijyen kurallarına harfiyen uymak bir zorunluluktur. Halk sağılığını korumak en öncelikli görevimizdir.

TÜM SEKTÖRÜMÜZ MÜSTERİH OLSUN

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Emek sektörde yer alan üretici - restoran işletmecileri ve çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümü için devlet yetkililerine sunmak üzere bir rapor hazırladıklarını söyledi. Emek açıklamasında 'Bu zorlu günlerde üreticilerin ve işletmecilerin ana caddeler ile AVM'lerdeki yüksek kira, maaş ve benzeri sorunlarına acilen çözüm bulunması için yetkililere gerekli başvurularımızı ivedilikle yapıyoruz. Devletimize olan inancımız tamdır. Bu süreçte her türlü sorunlarınız için derneğimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Tüm yönetimimiz sektörümüzün bu zorlu süreci en hafif hasar ile atlatması adına var gücü ile çalışmaktadır’’ dedi.

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