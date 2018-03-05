Dosso Dossi 140 milyon dolar ciroya koşuyor

İSTANBUL (AA) - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelmek istemeyen önemli sayıda bir alıcı grubunun bulunduğunu belirterek, "Bu gruba ulaşmak için ilk adres olarak belirlediğimiz kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki organizasyonumuzdan 7-10 milyon dolarlık bir ciro bekliyoruz. Dosso Dossi Fashion Show Bakü ve kendi markamızla yurt dışında açacağımız ayakkabı mağazalarıyla halen ortalama 100 milyon dolar olan ciromuzu yüzde 40 artırarak 140 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de düzenlenen "en büyük" moda organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve özgün iş modeli kimliği Yargıtay tarafından tescillenen Dosso Dossi Fashion Show'un (DDFS), kardeş ülke Azerbaycan ile küresel arenaya açıldığını kaydetti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1-3 Mart'ta düzenlenen organizasyona Dosso Dossi çatısı altında 4 ayrı kategoride yüksek katma değerli üretim yapan 40 firmanın katıldığını aktaran Eraslan, Antalya'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli üreticilerle 30'u aşkın ülkeden 4-5 bin alıcıyı buluşturduklarını dile getirdi.

Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde bir ciroya ulaştıklarını bildiren Eraslan, "ilklerin yılı" ilan ettikleri 2018'de Dosso Dossi'nin yeni stratejisini hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını anımsattı.



- "4 kategori ile ürün gamını tamamladık"



Hikmet Eraslan, çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelmek istemeyen önemli sayıda bir alıcı grubunun bulunduğunu ve Dosso Dossi'yi uluslararası arenaya taşıyan stratejinin temelini oluşturan iki hamle olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Bilindiği gibi Dosso Dossi yıllardır kadın giyime odaklanmıştı. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz ürün kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile birlikte ayakkabıyı da kattık. Yani artık Dosso Dossi bünyesinde dört kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 üretici firmamızın ürünlerini 30'dan fazla ülkeden alıcılarla buluşturuyoruz. İkinci stratejik hamlemizi Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show'u küresel arenaya taşıyarak yaptık. Biz Antalya'da çok geniş bir alıcı kitlesini ağırlıyoruz. Ancak değişik nedenlerle Türkiye’ye gelme konusunda mesafeli duran bir alıcı grubu var. İşte onlara ulaşmak için Antalya'nın yanı sıra farklı adresler oluşturmaya karar verdik. O adreslerden ilki için de kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü belirledik. Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show-Bakü'yü düzenledik."

Dosso Dossi'yi küresel arenaya taşıyan organizasyona kadın, erkek, çocuk giyim ve ayakkabı olmak üzere 4 farklı kategoride firmaların ilk kez bir arada katıldığını aktaran Eraslan, "Fuarda Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerinden binin üzerinde alıcıyı ağırladık. Bu organizasyonumuzdan 7-10 milyon dolar arasında bir ciro bekliyoruz. Öte yandan, 2017 sonunda Laleli’de İstanbul’un en büyük toptan ayakkabı satış merkezini faaliyete geçirdik ve Dosso Dossi Shoes adıyla kendi ayakkabı markamızı yarattık. Yurt dışı açılım stratejimizin bir parçası olarak Rusya ve çevre ülkelerde franchise yöntemiyle 5 yılda Dosso Dossi markalı 100 ayakkabı mağazası açacağız. Dosso Dossi Fashion Show Bakü ve kendi markamızla yurt dışında açacağımız ayakkabı mağazalarıyla halen ortalama 100 milyon dolar olan ciromuzu yüzde 40 artırarak 140 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.



- "2018’in ilk iki ayında yüzde 30'luk bir performans artışı yakaladık"



Hikmet Eraslan, organizasyon için yaklaşık 1 milyon dolar bütçe ayırdıklarını bildirerek, Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Gürcistan gibi ülkelerde televizyon ve açık hava mecralarını kullanarak yoğun bir tanıtım kampanyası yürüttüklerini vurguladı.

Bu tür kampanyaların Türkiye'nin bölge ülkelerindeki algısını da yukarılara taşıdığının altını çizen Eraslan, şunları kaydetti:

"Dosso Dossi olarak adeta Türkiye’nin tanıtım elçisi gibi çalışıyoruz. Dünya moda çevrelerinde ses getiren organizasyonlarımızla hem başta hazır giyim üreticileri olmak üzere firmalarımızın hem de ülkemizin prestijini yükseltiyoruz. Bu çalışmaları ülkemize, girişimcisinden çalışanına kadar üretim süreçlerinde yer alan tüm insanlarımıza vefa borcumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Dosso Dossi olarak bir üründen öteye belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip bir iş modelini ihraç etmiş olduk. Başarısı uluslararası ödüllerle de tescillenen bu modeli küresel arenaya taşıdığımız için mutluyuz. Bakü’deki organizasyonla hem dünyaya açılmak isteyen firmalara köprü olup ihracatımıza hem de kardeş ülke Azerbaycan’ın ticaretine katkı sunduk. Bakü bizim için bir ilk adım. Dosso Dossi Fashion Show’u önümüzdeki yıllarda Almatı ve Beyrut’a taşımak için şimdiden çalışmalara başladık."



Türkiye'nin hazır giyim ihracatı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eraslan, sektörün 2018'e çok iyi bir başlangıç yaptığını kaydetti. İlk iki ayda sektörel ihracatta yüzde 12 civarında bir artış olduğunu bildiren Eraslan, Dosso Dossi'nin ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 30 civarında ciro artışı yakaladığını sözlerine ekledi.