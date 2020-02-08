Duayen sanayici konkordato ilan etmişti... Önemli gelişme

Necati Kurmel, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından. Saray Halı, Saray Çiftliği markalarının sahibi. Madenleri de var. 2018 Kasım’da ünlü işadamıyla ilgili ajanslara konkordatoya gittiği haberi düştü.

Yarım asırlık Saray Halı A.Ş. ile çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği (Saray Tarım Hayvancılık A.Ş.) ile, Necati Kurmel, Setenay Kurmel, Birant Kurmel ve Yunus C. Karaca için konkordato talep edilmişti.

Türkiye’nin önde gelen iş insanı da konkordato ilan etti

Konkordato süreci nasıl işliyor? Mali yapısı bozulan şirketler önceleri iflas erteleme kararı aldırarak mahkeme koruması altına girerdi. Bazı şirket sahiplerinin bu yolu kötü niyetli olarak kullanması sonrasında yeni bir düzenleme yapılarak konkordato müessesi çalışır hale getirildi.

Bu kararı aldıran şirketler mahkemenin koruması altına girerek faaliyetleri konkordato komiserlerinin denetiminde devam ediyor. Mahkeme koruması altındaki şirketler alacak takiplerinden kurtuluyor ve nefes alması sağlanıyor. Bu karar önce geçici mühlet, sonra bir yıllık kesin mühlet ve uzatma ile toplamda 28 ayda tamamlanıyor. Bu süre sonunda iyileşme gösteremeyen şirketlerin üzerindeki tedbirler kalkıyor ve iflasa gidiyor.

Bu süreci neden anlattık? Saray Halı Anonim Şirketi, Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Hulisi Necati Kurmel, Birant Kurmel, Setenay Kurmel için 2018 sonunda alınan konkordato kararı erkenden kaldırılıyor. Necati Kurmel, henüz bir buçuk yıl olmadan süreci sonlandıracakmış. Tabii bu süreç kolay olmamış. Öğrendiğimize göre Kurmel ve şirketlerinin 300 milyon TL’nin üzerinde borcu varmış. Aile gayrimenkul zengini. Öncelikle gayrimenkul satışları ile işe başlanmış. Saray Halı’nın İstanbul Ataşehir’deki merkez binası ve arsası satılmış. Şirket merkezi Beykoz’a taşınmış.

Çiftliklerde bulunan hayvanlar elden çıkarılmış. Tamamen kapatılmamış ama çiftlik küçültülmüş. Öğrendiğimize göre, bu çiftlikler de satılacakmış. Kurmel, bu süreçte 200 milyon TL borç ödemesi yapmış. Piyasaya hiç borcu kalmamış. Kalan borçlar da bankalarla oturulup bir takvime bağlanmış. Bankalarla da mutabık olunmuş. Bu tablo sonrasında mahkemenin atadığı konkordato komiserleri de bu olumlu tabloyu rapor etmişler ve davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden duruşma talebinde bulunmuşlar.

Mahkeme 21 Şubat 2020’de Saray Halı, Saray Tarım ve Kurmel Ailesi’nin durumunu netleştirmek için duruşma günü vermiş.

Sürpriz olmazsa konkordato süreci bu tarihten itibaren kalkacak ve şirketler kendi imkanları ile yollarına devam edecek.

Duayen sanayici Necati Kurmel ve ailesi bundan sonra ağırlıklı olarak maden işleriyle yollarına devam edecekmiş. Konkordato davalarında böyle örnek dosyalar çok görmüyoruz. İyi niyetli şirket sahiplerinin attığı güzel adımları duyurmak lazım…- Para Dergisi