Dubai'de şov yaptı

Enerji sektörünün kalbi yine Middle East Energy Fuarı’nda attı. Dünya genelinde 28’den fazla ülkeden 800 katılımcı firmanın yer aldığı organizasyonun bu yıl 47.’si düzenlendi. Küresel enerji şirketlerinin şovuna sahne olan Middle East Energy Fuarı’nda katılımcı firmalar enerji sektörüne yönelik son teknolojilerini ve yenilikçi çözümlerini sergiledi.

Türkiye kesintisiz güç çözümleri sektörünün öncü firmalarından Teksan, sektördeki 28 yıllık tecrübesi ve inovatif ürünleriyle bu yıl 16. kez Middle East Energy Fuarı’nda yerini aldı. Üstün teknoloji ürünlerini 7 kıtada 130’dan fazla ülkeye ihraç eden Teksan, ürün gamında önemli bir yer tutan dizel güç çözümlerinin yanı sıra geçtiğimiz ay Birleşik Krallık’ta düzenlenen Executive Hire Show’da tanıttığı kiralık-mobil jeneratör ürün ailesini sergiledi. Microgrid çözümlerinin dünya lansmanını da ilk kez Middle East Energy Fuarı’nda yapan Teksan, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Şebekeden bağımsız veya şebekeye entegre olarak kullanılan microgrid sistemleri kesintisiz, güvenli ve daha ekonomik enerji sağlamada önemli bir rol oynuyor. Dizel-gaz jeneratörleri, batarya enerji depolama sistemleri ya da güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını birlikte etkin ve verimli bir şekilde çalıştıran yeni Teksan Microgrid Sistemleri’nin Afrika’dan Avrupa’ya kadar tüm pazarlarda farklı konfigürasyon ve amaçlarla pazarda yerini alması bekleniyor.