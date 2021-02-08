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Dubai yolcusu

Global gıda markalarının Dubai’de bir araya geleceği Gulfood 2021’e Muratbey’in sağlıklı, yenilikçi ve lezzetli peynirleri damga vuracak.

Dubai yolcusu

Muratbey, önemli uluslararası gıda fuarlarından Gulfood’a katılıyor. 21-25 Şubat tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan Gulfood 2021’de 1 milyon metrekarelik fuar alanında global gıda markalarının en yeni ve en iyi ürünleri sergilenecek. Gulfood, gıdayla ilgili 8 alt sektörde yer alan binlerce markayı ağırlıyor. Muratbey, yıllardır yerini aldığı fuarda bu yıl D vitamini ile zenginleştirilmiş, bağışıklık sistemini destekleyen Plus serisi peynirleri ve çocuklara peynir yemeyi sevdiren şekil şekil peyniri D vitaminli Misto ile ön planda olacak.  Uzmanlar D vitamininin bağışıklığı güçlendirme ve Covid-19’dan koruyucu etkisinin yanında, bu hastalığa yakalanmış bireylerin tedavi sürecine de katkı sunduğunu bildiriyor. Muratbey’in D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleri toplum sağlığına katkı yapıyor.

Muratbey, yenilikçi ürünlerle değer katıyor
 
 Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, fuarda her yıl oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “Dünya sofralarına Türk peynirlerini en kaliteli ve yenilikçi şekilleriyle sunuyoruz. Bugün 4 kıtada kendi markamız ile yer alarak sektörümüz adına ülkemizin bayrak taşıyıcılığını yapıyoruz. Türkiye’nin milli bir markası olarak gerçekleştirmiş olduğumuz tüm çalışmalarla ihracatımızı artırmayı ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katma değer sağlamayı planlıyoruz. Bu tür fuarlar hedef coğrafyalardaki tüketici davranışına yön verecek fikirleri paylaşmak için oldukça ideal bir ortam sağlıyor. Fuarda yenilikçi yaklaşımımızla üretimini gerçekleştirdiğimiz inovatif ve benzersiz ürünlerimizi peynir severlerle tanıştıracağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gulfood 2021MuratbeyMuratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol
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