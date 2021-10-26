Dünya ambalaj devleri İstanbul'da buluştu

Ambalaj sektörünü İstanbul’da bir araya getiren Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın 26’ncısı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

1000’in üzerinde katılımcının yer aldığı ve 20 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 gün boyunca devam eden fuar Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere, İsrail, İran, Irak, Romanya, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 125 ülkeden 12.000 uluslararası ziyaretçi ile birlikte toplam 70.000 ziyaretçiyi ağırladı. Fuar bu sene ayrıca ilk kez hibrit olarak da düzenlendi.

YIL SONU HEDEFİ 6,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Fuarı değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalaj fuarı sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Bu sene 26'ncısı düzenlenen fuarımız ilk yılından bu yana 40 kat büyüyerek Avrasya’nın ve Avrupa’nın her yıl yapılan en büyük Ambalaj Fuarı haline geldi. Sektöre katkısının da her sene artarak devam ettiğini gördüğümüz fuarımız bu yıl da sektörün geleceği için önemli gelişmelerin ziyaretçilerle buluşturulduğu bir platform oldu. 2021 yılında ambalaj sektörü olarak, en az 28 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 6,5 milyar dolar ihracat geliri hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. 2030 yılına ise sektör büyüklüğümüz için 50 milyar dolar, ihracat için de 20 milyar dolarlık hedefimiz var.” dedi.

Fuar etkileşimi Business Connect Programı etkinlikler serisi kapsamında 25 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek ve Online Networking Günleri sayesinde devam edecek. Önümüzdeki sene 27'ncisi düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 12 - 15 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.