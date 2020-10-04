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Dünya ayakkabı sektörü ticaret için AYMOD’u tercih etti

Ayakkabı sektörünün yakından takip ettiği AYMOD Fuarı, 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı. Sektöre yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerinin sergilendiği fuarda, 2020 - 2021 Sonbahar / Kış sezonu ürünleri dikkat çekti.

Dünya ayakkabı sektörü ticaret için AYMOD’u tercih etti

Vücut ağırlığını dengeleyen ortopedik ayakkabıların yoğun ilgi gördüğü fuarı, binlerce sektör profesyoneli ziyaret etti. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetlerinin katıldığı fuarda, İtalya’daki MICAM Fuarı’nda beklediğini bulamayan İtalyan firmalar da yer aldı.

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından bir olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile gerçekleştirildi. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (KOSGEB) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 63’üncü kez ziyaretçilerini ağırladı. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 4 gün süren fuar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yaptı.

52 ülkeden alım heyetleri global ticarete katkı sağladı

Ayakkabı sektörüne yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerini tanıttığı fuarda, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetleri ağırlandı. Kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin tanıtıldığı fuarda 2020 - 2021 Sonbahar / Kış sezonu ürünleri ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu. Fuara vücut ağırlığını dengeleyen ortopedik ayakkabılar damgasını vururken, 200 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif ayakkabısı da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki AYMOD Fuarı, katılımcı ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları da sundu. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ayakkabı sektörü de salgın süreci sonrası sektörün ilk randevusunda bir araya geldi.

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Ayakkabı SektörüAYMODTürkiye Ayakkabı Sanayicileri DerneğiKosgebAYMOD Fuarı
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