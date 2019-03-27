Dünya ayakkabı sektörünü buluşturan AYMOD'a bir hafta kaldı

Sektörün yerli ve yabancı en önemli markalarını bir araya getirecek olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı,3 Nisan’da CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından, global ticaretin merkezi CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek.



Siz de, sektördeki en yeni model ve trendleri yakından görmek, ürün karşılaştırması yapmak ve katılımcılarla yeni iş ilişkisi geliştirmek için, sektörün en büyük buluşması AYMOD'u ziyaret edin.



Yerli ve yabancı 400'ün üzerinde firmanın binden fazla markasının yer alacağı fuarda, 2018-2019 Sonbahar/Kış sezonu ayakkabı modelleri sergilenecek. Fuarda kadın-erkek ayakkabısından çizmeye, çocuk ayakkabısından bota, terlikten çantaya kadar olan klasik ve modern tüm yeni sezon ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Seksenden fazla ülkeden 600 alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, TASD'nin "Ayakkabıda Kadın Eli" projesi kapsamında Denizli'nin Yeşilova Köyü'ndeki kadınlar da Yörük çadırı kuracak. Ayakkabıda Robotik Otomasyon'un da tanıtılacağı enstelasyonla fuarda, geçmişten günümüze ayakkabı üretimi sergilenecek.



Toplam altı holde düzenlenecek olan AYMOD için CNR Expo Yeşilköy'ün 4. holü büyütüldü. VIP Hall olarak tasarlanan alanda, alım heyetleri Business Lounge'da ağırlanacak ve fuarın etkinlikleri bu salonda yer alacak.



AYMOD VIP kart sahibi 3 bin 500 özel alıcının ve yabancı alım heyetlerinin kendilerine ait ayrı girişten salona alınacağı 4/2VIP Hall, fuarın odak noktası olacak.