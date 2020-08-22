Dünya devleri İstanbul'da ağırlanacak

Türkiye’nin en önemli endüstrilerinden biri olan ayakkabı sektörü, 2019 yılını 932 milyon dolarlık bir ihracat rakamı ile tamamladı. Bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 4.6 oranında arttırmayı başaran Türk ayakkabı sektörünün bu yılki hedef ise 1.2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. 150 milyar dolarlık dünya ayakkabı pazarındaki rolünü her geçen gün belirginleştiren Türk ayakkabı sektörü, 2023 yılında ise 2 milyar dolarlık bir ihracata kilitlenmiş durumda. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ayakkabı sektörü, AYMOD Fuarı’nda dünya devleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, bu yıl 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 30 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarı 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

2020-2021 Sonbahar - Kış koleksiyonu tanıtılacak

Ayakkabı sektörüne yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetleri ağırlanacak. Kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin yer alacağı fuarda 2020-2021 Sonbahar/Kış sezonu ürünleri uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sunulacak.

B2B iş görüşmeleri ticareti arttıracak

Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki AYMOD Fuarı, katılımcı ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları sunacak. Fuarda ayrıca B2B iş görüşmelerinin yanı sıra özel etkinlikler ve seminerler de düzenlenerek, sektördeki yeni trendler tartışmaya açılacak.