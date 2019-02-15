“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”

Paris’te düzenlenen Premiere Vision ve Texword fuarlarına Türkiye’den toplam 276 firma katıldı. İhracata dayalı büyüme modelinin önemine değinen ve ekonomik sıkıntılardan kurtulma yolunun daha yüksek katma değerli ihracatta olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2018 yılında dünyanın pek çok önemli ülkesinde düzenlenen tekstil fuarlarına katılarak dünyanın önde gelen alıcıları ile birebir görüşmelerde bulunduk. 2019 yılına da aynı hızla başladık. Amaç ihracatı ve ihracat gelirini arttırmak” dedi.

Tekstil sektörü 2019 yılına hızlı başladı. Newyork da düzenlenennda dünya profesyonellerinin ve alım heyetlerinin ilgi odağı olan tekstil sektörü, bu kez modanın başkenti Paris’te iki fuarda birden ürünlerini sergiledi.Paris Premiere Vision ve Texworld fuarlarına Türkiye’den katılım rekor düzeye ulaştı. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren tekstil sektörü, Premiere Vision Fuarı’nda 174, Texworld Fuarı’nda ise 101 firma ile yer aldı. Her iki fuarın Türk tekstil sektörü için çok önemli olduğuna dikkat çeken UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Firmalarımız Ar-Ge’ye dayalı, yüksek teknolojili ve nitelikli ürünler ile fuarlarda yerini alıyor. Bir zamanlar bizim hayranlıkla takip ettiğimiz ülkeler şimdi bizi hayranlıkla izliyor. Sektörümüz dönüşümü sağlamayı başardı. Bu ihracat rakamlarına da yansıyor. Örme, dokuma kumaş, teknik tekstilde 200 civarı ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. Toplam 250 milyar doları bulan Dünya tekstil pazarından aldığımız yüzde 3,5 pay ile Çin, ABD ve Almanya gibi ülkelerin başı çektiği sıralamada 7. tekstil ihracatçısıyız. Ülke olarak 8.5 milyar dolara, UTİB olarak ise 1.3 milyar dolar ihracata ulaştık. En büyük tüketici pazarı olarak öne çıkan AB ülkelerinde ise Çin’in ardından ikinci tedarikçi ülke konumundayız. İhracat birim fiyatımız ise kilogram başına 8 dolar seviyesine çıktı” diye konuştu.Türk tekstil sektöründeki değişimi “sektör olarak üst ligde yarışıyoruz” şeklinde yorumlayan Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Artık sadece maliyete dayalı olarak gelişmekte olan ülkeler grubundaki rakiplerimiz ile değil aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim için yatırım bütçeleri çok yüksek olan gelişmiş ülkelerle de rekabet ediyoruz. Avrupa ve Amerika gibi rekabetin çok yoğun olduğu doygun ve yükselen pazarlara da sektörümüz başarıyla ihracat yapıyor. Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisi ülkeleri arasında olmayı başardık. Sektörümüz gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacak. Hem tasarım ve moda hem de teknik tekstiller alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğiz.”Bu yıl 90. kez düzenlenen Premiere Vision Fuarı’na Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, 9. kez katıldı. 13-15 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen ve Türkiye’den 174 firmanın yer aldığı fuarda, Türk tekstil sektörü, başta Fransız yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarına tekstil sektörünün global pazardaki güçlü imajını tanıttı. Premiere Vision Fuarı’nda Türk tekstil sektörü, kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünleri sergiledi. Fransa’nın bir diğer etkili fuarı olan Texworld Paris Fuarı ise bu yıl 31. kez kapılarını açtı. 11-14 Şubat tarihlerinde düzenlenen fuara UTİB 16 yıldır katılıyor. Bu yıl fuara Türkiye’den katılan 103 firma kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerini dünya profesyonellerinin beğenisine sundu. Türkiye giyimlik kumaş sektörünü, firmalarını ve Türk tasarımcılarını tanıtan UTİB’in yayını TFF MAGAZINE ise her iki fuarda ziyaretçilere dağıtıldı.