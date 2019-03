Dünya devleri fuarizmir arenasında buluşuyor 

Dünyanın dört bir yanından gelen doğal taş birliklerinin temsilcileri, “sektörün bugünü ve geleceği için birlik olmalıyız” çağrısında bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MARBLE İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 25’nci kez kapılarını açtı. 2015 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı fuarizmir’den dünyaya açılan Marble İzmir Fuarı, bu yıl ticari başarısının yanı sıra sektörün geleceğine hizmet edecek önemli etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanından gelen doğal taş birliklerinin temsilcilerini Dünya Taş Forumu’nda bir araya getiren fuar, sektörün geleceği için önemli kararların alındığı bir arenaya dönüştü.



Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya Taş Forumu, bu yıl daha geniş bir katılımla gerçekleşti. Forum, dünyanın dört bir yanında doğal taş kullanımının yaygınlaştırmak adına çalışmalar yürüten sektör temsilcileri arasında bir köprü görevi gördü. Amerika, Almanya, Avusturya, , Belçika, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Polonya, Rusya’daki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra; Ege ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliklerinin temsilcileri de foruma katıldı. Fuarın ilk gününde tüm ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelip sektör sorunlarını değerlendirip ortak bir akıl oluşturduğu forum, fuar süresince ülkelerin sunumlarıyla devam edecek.



Uluslararası hukuk devreye sokulmalı



Ortak sorunlara tüm dünyadaki birliklerin bir araya gelerek çözüm üretebileceğine vurgu yapan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Böyle ortamlarda hep birlikte dünya doğal taşını konuşmak için fırsat yarattığına inanıyoruz. Dünyada doğal taşın hak ettiği değeri görebilmesi için ülkelerin birlik başkanları hep birlikte hareket etmeli. Tüm dünyada yaşanan ortak sorunlar neler bunları değerlendirmemiz lazım. Suni malzemeler, mermer görünümlü seramik gibi problemlerle başa çıkmaya çalışıyoruz şu an. Bu tüm dünyanın sorunu ve bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Bir düşünün, doğal taş sektörü o ürünü doğada tespit edip yeryüzüne çıkarıyor. Lojistik, Ar-Ge ve pazarlama faaliyetleri gibi pek çok finansal yükün altına giriyor. Sonra o taşın deseni piyasada tutmuşsa eğer suni baskı olarak ürün piyasaya giriyor. Dünyada üzerinde tek olan bir motifin seri üretim halinde “mermermiş” gibi pazarlanması çok yanlış. Dolayısıyla haksız rekabet ortamı doğuyor. Burada yapılması gereken hukuk anlayışını devreye sokmak... Hukuk tüm sektörleri haksız rekabetten korur. Bu durumu tüm ülkelerde etki edebilecek hukuki bir sonuca ulaştırmamız gerekiyor. Rekabet ettiğimiz zaten çok fazla şey var. Tüm dünyadaki temsilcilerle bir araya gelip, ortak akıl oluşturup, doğal taşın kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetler sergilememiz gerekiyor” dedi.



“Yaptığımız ticarette bir denge olmalı”



Doğal taş kullanımın yaygınlaştırılması ve yapay malzemelerin önüne geçilebilmesi için yaratıcılığın pazarlama ve tanıtım stratejilerinde kullanılması gerektiğini dile getiren Dünya Doğal Taş Birliği (WONASA) Direktörü Anil Taneja ise, “Doğal taş medeniyetlerin başlangıcından beri kullanılıyor. Hem endüstriyel malzemelerde hem de yapı alanlarında kullanılmış. Fakat binlerce yıl önce saraylar inşa edildiği zaman da blok kullanılıyordu, şimdi de kullanılıyor. Evet blok kullanmaya ihtiyacımız var ancak teknoloji de bir yandan gelişiyor. Yapay malzemeler var hayatımızda ve teknoloji onları çok iyi besliyor. Doğal taş sektörünün ise döngüsünü etkiliyor. İşte bu durumda kontrolü ele almak gerekiyor. Bu sektörde büyümenin yanında güç dengesi de önemli. Yaptığımız ticarette bir denge olmalı. Değer zincirinin bir tarafına yatırım yaparsak olmaz. Fabrikasyon ve lojistik yatırımı kadar bunun çekici hale getirilmesi için de yatırım yapmamız lazım” dedi.



“Doğal taşın eşsizliğine vurgu yapılmalı”



Sektörün gelişmesi için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Taneja, “Kaynaklar tükenmiyor ancak şu an tüm dünyada sektör kan kaybediyor. Bunu önlemek için dengeyi sağlayacak alanlar yaratıp pazarlama faaliyetlerine yönelmemiz lazım. Zanaat burada kilit kelimelerden biri… Doğal taşa yeni bir dil gerekiyor. Geleneksel tasarımlar doğal taşa yansıtılmalı. Bir doğal taşın çıkarıldıktan sonra damarlı yapısındaki desen ve renk dağılımından dünyada yalnızca bir tane oluyor. Buradaki eşsizliğine vurgu yapılmalı. Neden onun her bir parçasını farklı alanlarda kullanmayalım? Einstein’ın dediği gibi yaratıcılık bulaşıcıdır, onu başkalarına bulaştıralım. Doğal taşı kullanmanın limiti yok. Gelin bunu bu fuardan tüm dünyaya hep birlikte yayalım” şeklinde konuştu.