Dünya Franchise Sektörü İstanbul’da buluşacak

Ayşegül Yıldız yazıyor -

Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan, franchising alanındaki ilk ve tek fuar olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Gıdadan ev dekorasyonuna, güzellik merkezinden gayrimenkul danışmanlığına, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar birçok sektörden katılımcının yer aldığı Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl 12-15 Ekim 2017’de CNR Fuar merkezinde 15.kez düzenlenecek. KOSGEB’in desteklediği fuar, istihdam oluşturma ve yeni iş alanları yaratma anlamında Türk ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

Bu yıl

tedarikçiler, fuarda artık ziyaretçi olarak değil, franchise veren firmalar ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu sayede, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler müşterilerini aynı ortamda görecek.

50 Ülkenin franchise dernekleri İstanbul’a geliyor