Dünya Franchise Sektörü İstanbul’da buluşacak

Ayşegül Yıldız yazıyor - Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan, franchising alanındaki ilk ve tek fuar olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Gıdadan ev dekorasyonuna, güzellik merkezinden gayrimenkul danışmanlığına, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar birçok sektörden katılımcının yer aldığı Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl 12-15 Ekim 2017’de CNR Fuar merkezinde 15.kez düzenlenecek. KOSGEB’in desteklediği fuar, istihdam oluşturma ve yeni iş alanları yaratma anlamında Türk ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.
Bu yıl tedarikçiler, fuarda artık ziyaretçi olarak değil, franchise veren firmalar ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu sayede, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler müşterilerini aynı ortamda görecek.
50 Ülkenin franchise dernekleri İstanbul’a geliyor
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu Türkiye için büyük önem taşıyan gelişmeleri şöyle anlattı: “Cakarta’da düzenlenen Dünya Franchise Konseyi ve Asya Pasifik Konfederasyonu toplantılarına katılan Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC ve APFC Dönem Başkanlıkları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. Üç önemli franchise zirvesi; Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu(EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad ev sahipliğinde, Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın büyük destek ve uğraşlarıyla İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Toplantılar kapsamında Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 50 ülkenin franchise dernekleri üye markaları ekonomi bakanları ve yetkilileri İstanbul’da bir araya gelecekler.“
Bu yıl tedarikçiler, fuarda artık ziyaretçi olarak değil, franchise veren firmalar ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu sayede, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler müşterilerini aynı ortamda görecek.
50 Ülkenin franchise dernekleri İstanbul’a geliyor
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu Türkiye için büyük önem taşıyan gelişmeleri şöyle anlattı: “Cakarta’da düzenlenen Dünya Franchise Konseyi ve Asya Pasifik Konfederasyonu toplantılarına katılan Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC ve APFC Dönem Başkanlıkları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. Üç önemli franchise zirvesi; Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu(EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad ev sahipliğinde, Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın büyük destek ve uğraşlarıyla İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Toplantılar kapsamında Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 50 ülkenin franchise dernekleri üye markaları ekonomi bakanları ve yetkilileri İstanbul’da bir araya gelecekler.“