Dünya gıda sektörü İstanbul’da ticarete doyacak

2.500’ü aşkın yabancı satın almacının beklendiği fuarda, 20 ülkeden 2.000’i aşkın markanın ürünleri sergilenecek. Bayim Olur Musun? fuarı ile güçlerin birleştirildiği CNR Food İstanbul, etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı A. Gugler’in gıdada sürdürülebilirlik konusunu masaya yatıracağı etkinlikler kapsamında Güvenilir Ürün Platformu da pandemi sürecinde markalaşmayı gündeme taşıyacak.

Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 25 - 28 Kasım 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak.

2.500’ü aşkın yabancı satın almacı geliyor

Dünyada 7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan gıda sektörünün önemli oyuncuları, CNR Food İstanbul Fuarı’nda bir araya geliyor. 2.500’ü aşkın yabancı satın almacının katılımının beklendiği fuar, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. Binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuarda global ticarete de yeni bir boyut kazandırılacak. B2B iş görüşmeleri ile üretici ve alıcının bir araya getirileceği fuarda milyarlarca dolarlık ticaret sağlanması hedefleniyor. Yarattıkları katma değer ve gerçekleştirdikleri ihracat ile Türkiye ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan Türk gıda ve içecek sektörü de, öne çıkan firmaları ile fuarda temsil edilecek. 50 bine yakın işletmenin 600 bine yakın kişiye istihdam sağladığı Türk gıda ve içecek sektörü, fuarın da katkısı ile 10 milyar doların üzerindeki ihracatına yeni pazarlar ekleyecek.

CNR Food İstanbul ve Bayim Olur Musun? güçlerini birleştirdi

CNR Holding ve Medya Fors arasında yapılan işbirliğiyle bu yıl gıda alanında Avrasya’nın en büyük buluşması olan CNR Food İstanbul ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı olan Bayim Olur Musun?, güçlerini birleştirdi. Medya Fors organizasyonu ve Ulusal Franchising Derneği’nin (UFRAD) desteği ile 17 yıldır düzenlenen Bayim Olur Musun? - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 200’ün üzerinde marka ile 90 ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. 2.000’i aşkın marka ve 60.000’in üzerinde zincir mağaza ile Türkiye’de yıllık 43 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşan franchise sektörü, ham maddecisinden üreticisine, ithalatçısından toptancısına ve organize perakendeciliğe kadar zincirin tüm halkalarıyla fuarda buluşacak. Franchise ve bayilikle büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, CNR Food İstanbul ile eş zamanlı gerçekleştirilecek Bayim Olur Musun? Fuarı’nda girişimcilerle bir araya gelecek.

Fuarın onur konuğu ünlü şef Thomas A. Gugler

Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini tek çatı altında buluşturacak fuarın bu yılki sürpriz ismi ustaların ustası ünlü şef Thomas A. Gugler. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanlığı göreviyle 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden ünlü şef, fuarda yapacağı “Global Trendler ve Sürdürülebilirlik” başlıklı sunumunda aşçılık mesleğindeki kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşacak.

Pandemide Markalaşma konusu gündemi belirleyecek

Bu yılki etkinlikler arasında Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde oluşturulan Güvenilir Ürün Platformu da ‘Satınalmada Yeni Trendler’, ‘İhracata Giden Yol’, ‘Satış ve Pazarlamayı Yönetebilmek’ ve ‘Gıdalarımız Ne Kadar Güvenli?’ konu başlıklı ‘Pandemide Markalaşma’ panelleri düzenleyecek. Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın üstleneceği panellerde firmaların satınalma, ihracat, kalite, satış ve pazarlama yetkilileri, akademisyenler ve STK yöneticileri görüşlerini paylaşacak.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.