Dünya halı sektörünün yüzde 70’ini Türkiye karşılıyor 2018 yılında akrilik tesisini büyütme kararı alan ve bu alana 12 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen Atlantik Halı, 2018 yılında yüzde 80 büyüme hedefiyle çalışıyor.



Üretiminin yüzde 65'ini 7 kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç eden ve Türk halı sektörünün ilk uluslararası ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesine sahip markası olan Atlantik Halı, birbirinden şık halılarıyla sektöre farklı bir bakış açısıyla baktığını kanıtlıyor. 2018 yılında akrilik tesisini büyütme kararı alan ve bu alana 12 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen Atlantik Halı, 2018 yılında yüzde 80 büyüme hedefiyle çalışıyor.







Türk halı sektörünün ilk uluslararası ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesine sahip markası Atlantik Halı, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği ürünleriyle sektöre olan bakış açısını kanıtlıyor.







“Tüm dünyayı ‘Atlantik etkisi’ altına almak için çalışıyoruz”



Gaziantep’te 45.000 m2 kapalı ve 5.000 m2 açık olmak üzere toplamda 50.000 m2’lik modern üretim tesisinde bugün; günde dünyayı 3.743 kez dönecek kadar ip kullanarak halı üreten Atlantik Halı, yine günde 10.000 m2 halı üreterek sektörün yükünü omuzladığını kanıtlıyor. Ürünlerinin tasarım, iplik, dokunma, konfeksiyon ve lojistik dahil olmak üzere tüm süreçlerini Gaziantep’ten yöneterek üretiminin yüzde 65'ini 7 kıtada 55 ülkeye ihraç eden Atlantik Halı, 16 farklı kalitede 1350 ürün yelpazesiyle takipçilerinin de beğenisini kazanıyor. 2018 yılındaki ihracat hedeflerinin 30 milyon dolar olduğunu söyleyen Atlantik Halı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kaplan, “2018 yılında 2017 göre yüzde 90 büyüme hedefimiz var. Şu an bu hedefimizin yüzde 10 altındayız. Yılsonuna kadar bu açığı kapatacağımıza inanıyor ve beklentilerimizin üstünde bir büyümeyle yılı sonlandıracağımız düşünüyoruz. Biz Atlantik Halı olarak Ar-Ge ve inovasyona önem veriyor, her yıl ciromuzun bir bölümünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Ağırlıklı kadınlardan oluşan 3 farklı noktada bulunan toplam 15 kişilik tasarım ekibimizle her an dünya trenlerini takip ediyor, sektörün vizyonunu çiziyoruz” dedi.