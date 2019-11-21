Dünya turizmine Türk damgası

Thomas Cook'un Rusya ayağı olan Intourist'i önceki gün satın alan Anex, dün de Almanya ayağı olan Öger Tours, Bucher Reisen ve Neckermann'ı da almak için ön anlaşmayı imzaladı. Satın almaları tamamlamanın ardından, TUI'den sonra dünyanın en büyük ikinci tur operatörü konumuna oturacak olan Türk turizm şirketi Anex Tour, dünya turizmine de yön verecek. Operasyonun tamamlanmasıyla birlikte Anex'le seyahat edecek kişi sayısı 8 milyona, cirosu ise 10 milyar euroya yükselecek.

DÜNYA TURİZMİNE YÖN VERECEK

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Anex Tour'un Başkanı Neşet Koçkar, Türk şirketi olarak global bir oyuncu olma yolunda adımlar attıklarını vurguladı. Koçkar, "Türk turizmi adına dünya turizmine yön vermek için çalışıyoruz. Thomas Cook'tan hisse satın almamız da bu yönde atılmış bir adımdı. İflas öncesinde de Rusya ve Almanya ayaklarını almak istiyorduk. İflas sonrasında da stratejimizi bu hedefimiz doğrultusunda geliştirdik" dedi.

ÖGER GURUR MESELESİYDİ

Şirketin Rusya ayağındaki Intourist'in yurtiçi ve yurtdışı tüm operasyonlarını devraldıklarını anlatan Koçkar, "Intourist 90 yıllık bir marka. Markayı korumayı planlıyoruz" diye konuştu. Thomas Cook'un Almanya ayağı olan Öger Tours, Bucher Reisen ve Neckermann için ön anlaşmayı imzaladıklarını aktaran Koçkar, "Öger Tours çok eski bir Türk markası. Onu geri almak bizim için bir gurur meselesiydi. Nechermann ve Bucher de Almanya'nın en büyük markalarından. Bu markaların da yurtiçi ve yurtdışı tüm operasyonlarını devralıyoruz" ifadelerini kullandı.

2020'DE TÜRKİYE'YE 3 MİLYON KİŞİ GETİRECEK

ANEX Tour'un Türkiye'ye 2019 yılında 1 milyon 850 bin kişi taşıdığını anlatan Koçkar, "Bunun 150 bini Almanya, 1.7 milyonu da Rusya ve BDT ülkeleriydi. Önümüzdeki yıl satın almaların da etkisiyle bu sayı yüzde 50'in üstünde artacak ve 3 milyonu aşacak" dedi.

8 MİLYON KİŞİ 10 MİLYAR EURO

SATIN alma operasyonlarının ardından cirolarının 10 milyar euroya yükseleceğini anlatan Koçkar, seyahat eden kişi sayısının da 8 milyonu bulacağını aktardı. "Böylece TUI'den sonra dünyanın en büyük ikinci tur operatörü bir Türk şirketi olacak" diyen Koçkar, Rusya ve Almanya'daki satın alma operasyonlarının tamamlanmasının ardından Çinli Fosun ile yeniden masaya oturacaklarını öngördüklerini aktardı. Koçkar, Thomas Cook'un İngiltere operasyonu için de görüşmelere açık olduklarını bildirdi.