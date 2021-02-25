Dünya Türk çikolatasına müptela oldu

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar 785 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatının yüzde 41’ini tek başına gerçekleştirdi.

Şekercilik mamulleri sektörü 644 milyon dolarlık, Çikolatalı şekercilik mamulleri sektörü ise 633 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi.

Şekercilik mamulleri sektörünün 2020 yılındaki toplam ihracatı 2019 yılında 1 milyar 268 milyon dolar iken, 2020 yılında 1 milyar 276 milyon dolar oldu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Hububattan mamullerden, değirmencilik ürünlerine, şekercilik mamullerinden çikolatalı şekercilik ürünlerine, bitkisel yağlardan baharatlara kadar geniş bir ürün gamına sahip olduklarını, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün 2020 yılında 7,3 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını, bu ihracatın 1 milyar 276 milyon dolarlık kısmının şekercilik mamulleri sektörünce yapıldığını kaydetti.

Türk şekercilik mamulleri sektörünün dünya genelinde 185 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Terci, “2021 yılında dünya genelinde covit-19 virüsünün aşısının bulunmuş olması ve uygulanmaya başlamış olması ihracat sektörlerimizi umutlandırıyor. Dünya mal ticaretinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Döviz kurları ihracatımızı olumsuz etkilemediği takdirde Şekercilik mamulleri sektörümüzün 2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracata ulaşacağına inanıyoruz” diye konuştu

Türk şekercilik mamulleri sektörünün ihracatında Çikolata ve kakao içeren şekerleme ürünleri 540 milyon dolarla en çok ihraç edilen ürünler olurken, kakao içermeyen, beyaz çikolatalı ürünler 476 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı.

Irak, ABD ve İran ilk üç ülke oldu

Şekercilik mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise; 153 milyon dolarlık tutarla Irak, 143 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. İran ise; 52 milyon dolarlık Türk şekerleme ürünleri talep etti. Bu ülkeleri; 49 milyon dolarlık şekerleme ürünleri ihracatıyla İsrail ve 48 milyon dolarla İngiltere izledi.