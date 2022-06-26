Dünyada çevreyle dost ve daha yeşil lojistik çözümler sunuyor

Çevre bilinci şirketimizin önemli prensiplerinden biridir. Geleceğe daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için kendi payımıza düşen katkıyı yapmak göreviyle hareket ettiklerini dile getiren Bolloré Logistics Türkiye iştiraki Horoz Bolloré Genel Müdürü Hakan Yaman, çevre günü ile ilgili yaptığı açıklamada tüm dünyada yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

“Biz Horoz Bolloré Logistics olarak Türkiye’de atık yönetimini sürdürürken karbon azaltımını da gündemimizin ana maddelerinden biri yaptık. Yurtdışından hava veya denizyoluyla getirdiğimiz ürünlerin müşterilerimize teslimini hibrit araçlarımızla yapıyoruz. Yeşil lojistik çözümlerimiz için Ford hibrit transit kargo araçlarını seçtik. Euro 6,2 emisyon standartlarındaki araçlarla teslimat yapıyoruz. Hedefimizde sıfır emisyon araç yatırımları da var. Çevreyle dost ve daha yeşil lojistik çözümler sunmak temel amacımız.

Tüm enerjisini tamamen güneş enerjisiyle sağlayan: Green Hub

Bolloré Logistics olarak dünyada da enerji verimliliğinden, atık yönetimine, karbon azaltımına kadar pek çok parametreyle yönettiğimiz Sürdürülebilir “Tedarik Zinciri Çözümleri” programıyla çevreye dost ve duyarlı uygulamalarımızı dünyanın her noktasında hayata geçirmiş durumdayız. Asya’da başlayan elektrikli ve hibrit araç kullanarak yapılan taşımalarımız şu an tüm kıtalara yayılmış durumda. Yine Green Hub olarak adlandırılan ve Singapur’da başladığımız yeşil depo uygulamamızın yenileri yapıldı ve daha da yaygınlaşacak. Green Hub, tüm enerjisini tamamen güneş enerjisiyle sağlayan ve bu sayede CO2 emisyonunu 11,500 ton azaltan bir proje.

İklim değişikliğine karşı mücadele, doğanın oksijen kalitesinin korunmasına kadar bir dizi çalışmamız bulunuyor. 2027 yılında karbon kullanımını 10 yıl öncesine göre %43 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Müşterilerimize, daha yeşil ve yaşanılır bir dünya için çevreyle dost tedarik zinciri çözümlerimizin artarak devam edeceğini taahhüt ediyoruz.” dedi

Bolloré Transport & Logistics, faaliyetlerinin çevresel etkisini azaltmaya son derece bağlıdır ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerini küresel stratejisine entegre etmeye büyük özen gösterir. Şirket ayrıca, fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için tüm operasyonlarında özel programlar uyguluyor.