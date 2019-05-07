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Dünyada en düşük ücret alan tekstil işçileri Etiyopyalılar

Dünyanın en büyük markalarının üretim yaptığı Etiyopya'da ortalama bir tekstil işçisi ayda 26 dolar kazanıyor

Dünyada en düşük ücret alan tekstil işçileri Etiyopyalılar
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ADDİS ABABA (AA) - Dünyada en düşük maaşla çalışan tekstil çalışanlarının Etiyopyaişçiler olduğu açıklandı.
New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Etiyopya’daki tekstil fabrikalarında çalışanların dünyada en az kazanan tekstil işçileri olduğu belirtildi.
Raporda, Etiyopya hükümetinin yabancı yatırımcı çekmek için ortaya koyduğu isteğin işçi ücretlerine olumsuz yansıtıldığına işaret edilerek, ortalama bir işçinin aylık kazancının 26 ABD doları olduğu ifade edildi.
“Bu parayla, çoğunluğu tarımla uğraşan yoksul ailelerden gelen genç kadınlardan oluşan işçiler, düzgün bir konaklama, gıda ve ulaşım ihtiyacını bile karşılayamıyor.” denilen raporda, H&M, Gap, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi dünya markalarının ülkede üretim yapan firmalar arasında olduğu aktarıldı.
- Üretim Asya'dan Afrika'ya kayıyor
Ayrıca, raporda, Etiyopya'nın asgari ücrete ilişkin bir tanım yapması ve bunu yasalaştırması gerektiği de vurgulanırken, Asya ülkelerinde artan maaşların Batılı markaları Afrika'da üretim yapmaya ittiğine de değinildi.
Açtığı organize sanayi bölgeleri ve verdiği yatırım teşvikleriyle Afrika’nın üretim merkezlerinden biri olmak isteyen Etiyopya, sıklıkla Afrika’nın Çin’i olarak adlandırılıyor.
Yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden sanayicilerin tercih ettiği Etiyopya, denize kapalı olmasına rağmen sanayi alanında büyüyerek istihdam yaratmaya çalışıyor.

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