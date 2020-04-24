Dünyanın en büyük gıda şirketinin satışları arttı

Dünyanın en büyük gıda şirketi olan Nestle corona virüsünün etkilerinin şiddetli hissedildiği yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 4.3 artırarak beklentilerin üzerinde büyüdü. Nestle böylece 5 yılın en büyük yüzdesel çeyreklik büyümesine imza atmış oldu. Uzmanlara göre satış hacmi büyümesinde müşterilerin hazır gıda, kahve ve evcil hayvan maması stoklamasının etkisi bulunuyor. Nestle 2020'nin ilk 3 ayında 21.3 milyar dolar kazandı.

Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle, 2020'nin ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 4.3 artırdı. Financial Times’ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle restoran ve kafeler kapalı olduğu için bu kadar artış beklenmiyordu. Yapılan açıklamada, müşterilerin kahve, hazır gıda ve evcil hayvan mamalarını stokladıkları için böyle bir tablo ortaya çıktığı kaydedildi. Firmanın cirosu ise ABD’deki cilt kremi ve dondurma markalarının satılmasından dolayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 azalarak 21.3 milyar dolara indi.

‘DAYANIKLI KALDIK AMA…'

Nestle CEO'su Mark Schneider, “Şirketimiz ilk çeyrekte, ürün çeşitliliğimiz ve 187 ülkedeki güçlü yerel varlığımız sayesinde salgına karşı dayanıklı bir duruş sergiledi. Ancak kriz yakın zamanda bitmeyecek ve önümüzdeki dönemlerde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

512 MİLYON DOLARLIK YARDIM PAKETİ

Nestle, karantina nedeniyle kapalı kalan restoranlar ve zor günler geçiren müşterileri için 512 milyon dolarlık bir yardım paketi hazırladı. Buna göre şirkete yapılacak ödemelerin takvimi uzatılacak, kahve makinelerinden kira alınmayacak ve ücretsiz ürünler temin edilecek.

Sözcü