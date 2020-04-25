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Dünyanın en büyük nükleer buzkıranı için hazırlanıyor

Dünyanın tek nükleer enerjili buzkıran filosunu işleten Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, filosuna yeni bir buzkıran gemisi daha eklemeye hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni inşa eden Rosatom’un grup şirketlerinden Rosatomflot (FSUE Atomflot) ve gemi inşaat şirketi Zvezda Ltd nükleer buzkıran “Lider”in (Proje 10510) inşaat sözleşmesini imzaladı.

Dünyanın en büyük nükleer buzkıranı için hazırlanıyor
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FSUE Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kashka ve Zvezda Ltd. Şti Genel Müdürü Sergey Tseluyko 23 Nisan'da, Murmansk ve Vladivostok'ta bulunarak sözleşmeye uzaktan imza attılar.

Zvezda Gemi Yapım Kompleksi, Rosatom tarafından yaptırılan bu projenin tek yüklenicisi durumunda ve sözleşme şartlarına göre geminin 2027 yılında işletmeye alınması bekleniyor. Rusya'nın nükleer buzkıran filosu tarihinde önemli bir adım daha atıldığını kaydeden FSUE Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kashka, nükleer buzkıran ‘Lider’ ile ilgili şunları söyledi:

"Lider, Rosatom uzmanları tarafından geliştirilen modern teknoloji ürünü iki RITM-400 nükleer reaktör ile donatılacak. Buzkıran gemisinin toplam kapasitesi 120 MW olacak ve bu da geminin 4 metreden daha kalın buz kütlelerini aşmasını sağlayacak. Aynı zamanda nükleer buzkıranın devreye alınması, Arktik Okyanusu'nun doğu bölgesinde güvenli ve düzenli operasyonlarla, Kuzey Denizi Rotası sularında yıl boyunca deniz seferleri yapmamızı garanti edecek ve yüksek enlemde ticari rotalar oluşturmamız için yeni olasılıklar sağlayacak.”

Nükleer buzkıran Lider, Iceberg merkezi tasarım bürosu tarafından belirlenen teknik özelliklere uygun olarak inşa edilecek ve Rosatom’un yan kuruluşu Afrikantov OKBM A.Ş tarafından geliştirilen RITM-400 nükleer reaktörlerle donatılacak. Lider’in ana güç ekipmanları; her biri 37 MW güç kapasitesine sahip dört turbo jeneratörle donatılmış bir buhar türbini ünitesinden ve her biri 30 MW güç kapasitesine sahip dört pervane motoru ile donatılmış bir elektrikli tahrik sisteminden oluşuyor.

Buz kıranın temel özellikleri ise şöyle; 120 MW (pervane şaftlarında) güç kapasitesi, 22 knot (temiz suda) maksimum hız, 209 metre uzunluk, 47.7 metre genişlik, 4 metre maksimum buz penetrasyonu ve yaklaşık 69 bin 700 ton yer değiştirme.

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