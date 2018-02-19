Dünyanın en iyi 6 fırıncısı arasında bir Türk!

Osman Gündüz, alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından olan Bakery Masters’ta mücadele ederek Türkiye’nin gururu oldu. İlk kez Türkiye’den bir fırıncının katılma başarısı gösterdiği yarışmada dünyanın en iyi 6 fırıncısı arasında yer alan Osman Usta büyük gurur yaşattı.

Osman Gündüz, 3-6 Şubat tarihleri arasında Paris Europain Show’da düzenlenen Bakery Masters’ta yarışarak adını tüm dünyaya duyurdu. “Besleyici Ekmek Yapımı” kategorisinde Avustralya, Kanada, Tayvan, Japonya ve Hollanda’yı temsil eden birbirinden güçlü beş ülke yarışmacısının arasına adını yazdıran Gündüz, hazırladığı Pastırmalı Ramazan Pidesi ile gönüllerde taht kurdu.

Osman Gündüz, “Benim için Türkiye’den yarışmaya katılma hakkı kazanan ilk ve tek fırıncı olabilmek bile başlı başına büyük bir gurur kaynağıydı. Bakery Masters’ta her biri çok başarılı ve milli takımlarında kendilerini ispat etmiş beş saygıdeğer meslektaşımla karşı karşıya geldim. Bu üç günlük yarışma süreci benim için çok heyecanlıydı. Beni bu günlere getiren ana sponsorum Lesaffre ile yürüttüğümüz hazırlık sürecinin meyvelerini topladığımızı düşünüyorum ve bundan dolayı çok gururluyum. Başta Lesaffre olmak üzere, aileme ve bizi burada yalnız bırakmayıp coşku ile destekleyen tüm Türklere çok teşekkür ediyorum” sözleri ile yarışma hakkındaki düşüncelerini aktardı.

“Bugünden ilham al, geleceği tasarla” mottosu ile düzenlenen Bakery Masters’ta yarışarak dünyanın en iyi 6 fırıncısı arasına adını yazdıran Osman Gündüz hakkında konuşan Lesaffre Yurtiçi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Çakır, “Yarışma tarihinde ilk kez Türkiye’den bir fırıncı yarıştı ve dünyanın en iyilerinin arasına adını yazdırdı. Lesaffre olarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fırıncılık sektörünün ve sektör çalışanlarının gelişimine destek veriyoruz ve fırıncılık mesleğinin prestij kazanarak geleceğe taşınmasının önemine inanıyoruz. Osman Usta’nın yeteneğini, potansiyelini ve azmini 2014 yılında düzenlediğimiz milli takım seçmelerinde keşfettik. 2014 yılından bu yana da bu potansiyeli daha yüksek noktalara taşımak için onu desteklemeye devam ettik. Osman Usta’nın uluslararası arenada dereceye girmesinden dolayı büyük onur ve mutluluk duyduk. 4 yıldır yürüttüğümüz bu süreç bize gösteriyor ki, gerekli imkanlar sağlandığında Türkiye’den bir fırıncının adı dünyaya duyurabilir. Osman Gündüz’ün tüm fırıncılar için ilham kaynağı olmasını diliyoruz” dedi.

Yarışmaya hazırlık süresince Osman Gündüz’ün eğitim koçluğunu sürdüren Lesaffre Baking Center Direktörü Ayten Çalışkan ise, “Osman Usta ile Milli Takım seçmelerine katıldığı 2014 yılından bu yana tanışıyoruz. Onun ne kadar azimli ve işini seven bir fırıncı olduğunun çok yakın tanığıyım. Birlikte geçirdiğimiz 4 sene boyunca verdiğimiz uygulamalı eğitimlerle Osman Usta, mesleki anlamda gelişim gösterirken, bu işin inovasyon kısmında da oldukça başarılı oldu ve bunu yarışmada da sergiledi. Yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için çok mutlu ve gururluyum” dedi.

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arışmaya uzun ve zorlu bir hazırlık sürecinin ardından katılan Osman Gündüz, daha önce Türkiye Fırıncılar Milli Takımı ile Louis Lesaffre Cup Akdeniz-Afrika Bölgesi Uluslararası Seçmeleri’nde yarışarak birinciliği tatmıştı. Bu büyük başarının ardından Paris’te düzenlenen Bakery World Cup’ta Türkiye’nin adını dünyanın en iyi 12 ülkesinin arasına yazdıran milli takımın üyesi Osman Gündüz, en iyi skoru almış ve büyük potansiyele sahip adaylar arasından seçilerek Bakery Masters’a katılmaya hak kazanmıştı.