Dünyanın gözü 'GastroEkonomi'nin Zirvesinde! Türkiye’nin ‘gastronomi turizmi’ konusundaki gelişimine odaklanan ‘Global GastroEkonomi Zirvesi’ TURYİD tarafından 12 Mart’ta Lüfti Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteği ile hayata geçecek zirvenin dünyaca ünlü katılımcıları belli oldu.



Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Global GastroEkonomi Zirvesi’nde tüm dünyadan sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanının öncü isimlerini bir araya getirecek.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİM’in desteği ile 12 Mart’ta düzenlenecek zirvede, Gastronomi Ekonomi, Gastro Diplomasi, Gastronomi Turizmi ve Sosyal Gastronomi konuları masaya yatırılacak.



Gün boyunca farklı temalardaki seanslarla düzenlenecek zirvede, dünyanın dört bir köşesinden gelecek konuşmacıların sektöre farklı perspektiflerden ışık tutacak. Zirvenin öne çıkan oturum ve konukları ise şöyle;



‘Dünyaya Açılan En Lezzetli Markalarımıza Turquality Desteği’



Big Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli’nin modere edeceği ‘Son 20 yılda Türk gastronomisinin değişimi ve Türk restoranlarının dünyaya açılım süreci’ başlıklı oturumda Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Emel Emirlioğlu, Bay Döner Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz ve Doğuş Holding Vergi, Mali İşler ve Finansal Raporlama Bölüm Başkanı Akın Tavuz konuşmacı olarak yer alacak.

D-Ream CEO’su Umut Özkanca, ‘Bir Rüya’ temalı konuşması ile Dubai’den sonra Londra’ya bir Türk restoranının yolculuğunu ve gelecek dönem hayallerini katılımcılara aktaracak.



‘Turizm, Tarım ve İhracatı Buluşturan Bağ: Şarap’



Moderasyonunu Gazeteci Şirin Payzın üstleneceği oturumda, Doluca Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kutman Oral, Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman ve Mey Genel Müdürü Levent Kömür Türkiye’nin şarap ihracatına ilişkin potansiyelini masaya yatıracak.

İspanya Şarap Turizmi Derneği Başkanı Jose Antonio Vidal ‘İspanya Şarap Turizminde Nasıl Dünya Lideri Oldu?’ başlıklı konuşmasıyla İspanya’nın şarap ve şarap turizmindeki başarı hikayesini paylaşacak.

Migros CEO’su Özgür Tort, Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güven ‘Demokratik Kalkınma Modeli Olarak ‘Kooperatifçilik’ oturumunda bir araya gelecek.



‘Ekonomik Gelişme İçin Büyük Paylaşım: Sosyal Gastronomi’



Küresel Sosyal Gastronomi Hareketi Öncüsü David Hertz, ‘Gastronominin İyileştirici Gücü’ne ilişkin paylaşımlarda bulunacak.

Şef, Sosyal Girişimci, Mutfak Araştırmacısı Ebru Baybara Demir Mardin’deki turizm gelişiminin yanı sıra toprağı ve mültecilerle geliştirdiği tarım projelerini ‘Mardin’de neler oluyor?’da anlatacak.



‘Adı Mesafeli Katkısı Lezzetli: Gastrodiplomasi’



Zirvenin ‘gastrodiplomasi’ terimini gündeme taşıyan konuğu ise ‘Devlet Markalaşmasında Gastrodiplomasinin Yeni Yeri’ temalı konuşması ile Levantine Public Diplomacy Executive Director’ı Paul Rockower olacak.

Bu diplomatik yolculuğun Türkiye’deki yansıması olan Turkish Coffee Truck’ı hayata geçiren Gönüllü Girişimci Gizem Sağcıgil White ise ‘Türk Kahvesinin Diplomatik Yolculuğu’ ile zirvede yer alacak.



‘Ekonominin En Lezzetli Tarifi: Gastronomi Turizmi’



TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi Tayyar Zaimoğlu ‘Ekonominin En Lezzetli Tarifi Gastronomi Turizmi’ oturumuyla konuşmacı olacak.

Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ‘Gravyer ve Turizmin Gizli İlişkisi’ni ve Kars’ın Boğatepe Köyü’nden doğan hikâyeyi anlatacak.

Urla Şarapçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Ortabaş ‘Tarım Ve Gastronomiyle Yaşanabilir Ve Sürdürülebilir Bir Turizm Bölgesi Yaratma Projesi: Urla Bağyolu’ oturumuyla zirvede yer alacak.



‘Dünya Gastronomi Turizmine Öncü Kaşifleri’



O’ngo Food Başkanı Doktor Jia Choi, ‘Saraydaki Mücevher’ oturumunda Kimchi Diplomasisi ve sonucunda gelişen Kore mutfağını anlatacak.

Royala Passage Co. Ltd. CEO’su Prof. Sarote Phornprapha ‘Gastronomi Turizminde Özgünlük ve Değer Yaratma’ konusunda deneyimlerini paylaşacak.

Japonya Seyahat ve Turizm Derneği Uluslararası İlişkiler İcra Direktörü Shinichi Nakamura ‘Geleneksel Mutfağın Turizmdeki Payı’nı anlatacak.

Globaldit Stratejik Direktörü Laura Fandos’un ‘Meksika’da Kamu ve Geleneksel Şeflerin İş Birliği’ni ele alacak.

Emotourismo Direktörü David Mora, ‘Yeni Turizm Ürünlerinin Yaratılması ve Ticarileştirilmesi’ konusunda önerilerde bulunacak.



‘Yereli Küreselleştiren Şefler’



Executive Chef Diego Muñoz, Astrid & Gastón’ı taşımayı başardığı yeri ve kendi hikayesi ‘Lima’dan Bodrum’a’ yı anlatacak.

Executive Chef Matias Cilloniz, ‘Peru’da Yereli Yüceltenler’ başlıklı konuşmasında Peru’nun dünya mutfakları arasındaki her gün artan saygınlığını ve bu yolda yaşananları paylaşacak.