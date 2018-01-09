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Dünyaya mobilya satacak, sektör lideri olacak

Önümüzdeki 5 yıl içinde sektör lideri olmayı hedefleyen Kilim Mobilya, araştırma geliştirmeye (Ar-Ge) odaklı yenilikçi ürünlerle iç pazarda büyürken, satışlarda ihracatın payını da yüzde 40’a çıkartacak.

Dünyaya mobilya satacak, sektör lideri olacak

İnşaat ve otomotiv ile birlikte Türkiye’de taşıyıcı üç sektörden birisi olan “markalı mobilya sektörü”nün önemli oyuncularından Kilim Mobilya, önümüzdeki beş yıl içinde liderliği hedefliyor. Türkiye pazarında ilk beş büyük markalı mobilya üreticisi arasında olan Kilim Mobilya, toplam satışlar içinde yüzde 25’e yükselen ihracatın payını da bu süre içinde yüzde 40’ın üzerine taşıyacak.
Türkiye’de hızla gelişen sektörlerden markalı mobilya sektöründe liderlik hedefiyle 2015 yılında başlatılan yeniden yapılanma sürecini tamamlayan Kilim Mobilya, tüm üretim ve pazarlama süreçlerini de “coğrafi ve kültürel” temeller üzerinde yeniden yapılandırıyor.
Profesyonelleşme sürecinin sonucu Kilim Mobilya CEO’su olarak göreve başlayan Mesut Yiğit, farklı kültürler ve coğrafyalara uygun “yeni markalar” ile birlikte hedef pazar olarak “Tüm Dünya”yı belirlediğini söylüyor.  Yiğit’e göre, Kilim Mobilya, piyasaya süreceği “ilkler” ile de rekabette öne çıkacak.
Bu çerçevede, tasarım süreçlerini de bölgesel ve kültürel bazlı olarak yeniden yapılandırdıklarını anlatan Mesut Yiğit, Kilim Mobilya’nın tasarım ekipleri, Türkiye pazarı başta olmak üzere,  Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Amerika” pazarları için farklı gruplar halinde yeniden oluşturduklarını açıkladı.
Tasarım ve Ar-Ge çalışmalarında ihracat pazarları odaklı özel bir kulvar belirleyen Kilim Mobilya’nın, Ortadoğu, Amerika ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin yanında, yeni hedef pazarları arasına Sahra Altı Afrika, Kıta Avrupa’sı gibi bölgeleri de eklediğini vurgulayan Yiğit; “Kilim Mobilya olarak, beş yıllık yeniden yapılanma süreci tamamlandığımız zaman, dünya coğrafyasının tamamına ihracat yapacak durumda olmayı hedefliyoruz ve bunu, ‘Birleşmiş Milletler’de bayrağı olan devletlere ihracat yapmak’ diye tanımlıyoruz” dedi.
Aynı zamanda IKEA Grubu gibi dünya devlerine de üretim yapan Kilim Mobilya, Avrupa’da özellikle İtalya, Fransa, Almanya pazarlarındaki konumunu diğer Avrupa pazarları ile Amerika kıtasına da genişleterek ilk üç marka arasına girmeyi planlıyor ve orta vadeli hedef olarak da tüm pazarlarda “liderliği” öne çıkarıyor.
Türkiye’nin geleceğinde yer almayı hedefine koyan Kilim Mobilya, “Türkiye’nin geleceğinde, Kilim Mobilya’nın kendi üzerine düşen görevleri yapan, genç nesillere gelecek vadeden bir şirket olma hedefiyle” çalışarak, kendisini “gelecek nesiller için çalışan, gelecek nesillere adanmış bir şirket” olarak konumlandırıyor.

 

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