E.C.A., kış soğuğunu dizayn panel radyatörler ile durduruyor

Uzun yıllardır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren E.C.A., bulunduğu ortamı hızla ısıtan dizayn panel radyatörlerle soğuk havalara çözüm oluyor. Geleneksel ve modern çizgilere sahip dizayn panel radyatörler, dekoratif kompakt görünümü ve farklı ebat seçenekleriyle fonksiyonellik sağlıyor. Kullanıcısına Düzlem Yüzeyli Panel Radyatörler, Icon Panel Radyatörler, 4D Panel Radyatör, Dikey Panel Radyatör, Cover Radyatör, Krokodil Panel Radyatör, Desenli Panel Radyatör, Smooth Panel Radyatör, Helios Radyatör ve Hybrid Radyatör olmak üzere 10 farklı seçenek sunan E.C.A., yaşam alanları ve mimariyi güçlendiriyor.

Farklı tasarımlar, ferah mekanlar

E.C.A., teknolojiyle donattığı dizayn panel radyatörleri ile soğuk havaların en önemli ihtiyacı ısınmaya, yaptığı geliştirmelerle cevap veriyor. Çizgili ya da düz seçenekleri ile iki çeşit düzlem yüzey uygulaması sunan Düzlem Yüzeyli Panel Radyatörler, minimal tasarımıyla ön plana çıkıyor. Farklı tasarım ve renk seçeneğiyle banyo ve mutfaklarda şıklığı tamamlayan Icon Panel Radyatörler, göz zevkine hitap eden şık krom askısı ile bütünleşik ve kullanışlı bir tasarım vadediyor. Dört tarafının da düzlem yüzey olması ve farklı üst ızgara tasarımı ile özellikle ofislerin gözdesi olan 4D Panel Radyatör, estetik ile zarafeti buluşturuyor. Dikey su kanalları sayesinde yüksek verim değerleri sunan ve homojen ısı dağılımı imkanı veren Dikey Panel Radyatör, aynalı yüzeyiyle mekanlara şık bir görünüm katıyor.

Tasarıma eşlik eden şıklık

Bütünleşik tek parça tasarımıyla modern bir duruşa sahip Cover Radyatör, yuvarlak hatlara sahip yapısıyla mekanlara estetik katıyor. Klasik görünümüyle her dönemin tercihleri arasında yer alan Krokodil Panel Radyatör, yüzey görünüm farklılığı yaratarak özel formülü sayesinde dayanım üstünlüğü sağlıyor. Standart radyatör görünümüne meydan okuyan desenleriyle öne çıkan Desenli Panel Radyatör ise özel kaplama teknolojisi ile tüm yüzeyinde ve kapaklarında şıklığı yansıtıyor.

Rafine zevklere hitap eden malzeme kalitesi

Canlı renk tonu ile odaların havasını değiştiren ve Design Turkey İyi Tasarım Ödülü sahibi Smooth Panel Radyatör, üç adet krom askı ve ilk dokunuşta yüzeyindeki yumuşaklığı hissettiren tasarımıyla modern bir görünüm sunuyor. Mermer yüzeyi sayesinde mekanlara doğal taşın ihtişamını yansıtan Helios Radyatör, yuvarlak hatlara sahip yapısına eşlik eden ince tasarımıyla rafine zevklere hitap ediyor. Elektrikli ve geleneksel olarak (kombi veya merkezi sistem ile) çalışabilme özelliğine sahip Hybrid Radyatör ise nano seramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı dayanıklılık sağlıyor.

