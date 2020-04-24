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EFT ve havale işlemlerinin süresini uzatıyor

Alternatif Bank, koronavirüs salgını döneminde müşterilerinin bankacılık hizmetlerinden kolay ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla sunduğu hizmetlere yenilerini ekledi.

EFT ve havale işlemlerinin süresini uzatıyor
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Banka, müşterilerinin internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yaptığı EFT ve havale işlemlerini 30 Haziran’a kadar ücretsiz sunmaya devam edeceğini duyurdu. Alternatif Bank aynı zamanda, toplum sağlığının korunmasına destek olma anlayışıyla müşterilerini şube dışı kanallardan hizmet almaya yönlendiriyor. Bu kapsamda öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ile engelli müşterilerinin, banka sisteminde kayıtlı numaralarından 444 00 55 no’lu Müşteri İletişim Merkezi’ni aradıklarında direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanarak hizmet alacağı uygulamayı da hayata geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alternatif BankBankacılıkEFTHavale
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