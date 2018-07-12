Ege İhracatçı Birlikleri, Tarım OSB’de yer alacak



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin hayata geçirmek istediği Dış Ticaret Üniversitesi konusunda işbirliği kararı çıktı.







Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk etapta Seracılık Organize Sanayi Bölgesi olması kararını aldıklarını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası’ndan ikişer temsilcinin katılımıyla oluşturulan müteşebbis heyetin başkanlığına İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen’in getirildiğini, Ege İhracatçı Birlikleri’nden de iki ismin müteşebbis heyetinde yer almasının Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne güç katacağını ifade etti.







Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin müteşebbis heyetinde yer almak istediklerini, Ege Bölgesinden yıllık 5 milyar dolar seviyesinde olan tarım ürünleri ihracatının Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile daha da ivme kazanacağını dile getirdi.



İzmir’de dış ticaret firmalarının kalifiye insan kaynağı ihtiyacına cevap verecek EİB Dış Ticaret Üniversitesi kurma hedefleri olduğunu hatırlatan Eskinazi, “Yeni dönemde İzmir’deki tüm projelerin güçbirliği ile yapılması konusunda tüm kurumlarla mutabakatımız var. Dış Ticaret Üniversitesi’ni İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bilgi birikiminden istifade ederek kurmak istiyoruz. Dış Ticaret Üniversitesini kurma sürecinde;İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin tecrübelerine ihtiyacımız var” diye konuştu.



İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’ndaki ilk günü olduğuna işaret eden İZTO Başkanı Özgener, “Ege İhracatçı Birlikleri’nin kuracağı Dış Ticaret Üniversitesine İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak her türlü desteği vereceğiz. İZTO ve İEÜ’nin tecrübesini aktaracağız” dedi.





