Egeli deri ihracatçılarından URGE Projesi



Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenledikleri “Saraciye Sektörü Arama Konferansı”nda konuşan Zandar, “URGE Projeleri bugüne kadar pazarlama ağırlıklı kurgulanmış. Biz ise, deri fabrikalarında üretim süreçlerini iyileştirmek, daha az maliyetle, daha kaliteli ürün üretmek üzerine yoğunlaşacağız. Temmuz ayı sonunda Almanya'dan teknik uzmanlar gelecek onlarda oturup projeyi birlikte geliştireceğiz. Makine, üretim teknolojileri konusunda optimize olmak istiyoruz. Çin ve Hindistan’daki rakiplerimiz üretim süreçlerini iyileştirmek için bizden daha fazla yatırım yapıyor. Bizimde üretim tekniklerimizi iyileştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.







Deri sektörü 5 yılda 53 milyar dolar büyüyecek





Dünya genelinde deri ve deri ürünleri pazarının 2016 yılında 218 milyar dolar seviyesinde iken, 2021 yılında 271 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğinin altını çizen Zandar, amaçlarının 5 yıllık süreçte ortaya çıkacak 53 milyar dolarlık pastadan daha fazla pay almak olduğunu bu amaçla Arama Konferansları, URGE Projeleri ağırlıklı bir çalışma dönemi geçireceklerini dile getirdi.





Ege Bölgesi’nde üretim ve ihracat yapan saraciye sektörü temsilcileri, “Saraciye Sektörü Arama Konferansı”nda; İş Stratejisti ve Danışmanı Özgür Baykut moderatörlüğünde, saraciye sektörünün güçlü ve zayıf taraflarını fırsatlarını ve tehditlerini masaya yatırdılar.



