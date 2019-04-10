Egeli ihracat şampiyonları ödüllerine kavuştu

İzmir Kaya Thermal Oteli’nde düzenlenen, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ne Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanları katıldı.



“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye'nin temelinde, büyümesinde ihracat geçmişte de önemliydi, Türkiye’nin büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için tüm önlemlerin önü açılacak. Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü. Ama artık değişmeyen tek gerçek var. Üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak” dedi.



İhracatın Türkiye ekonomisi içindeki öneminin giderek arttığına işaret eden Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin ülke ihracatı içinde başarılı performanslarıyla dikkat çektiğine vurgu yaptı. Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yarın açıklayacağı Reform Paketi içinde ihracatla ilgili önemli desteklerde bulunmasını beklediklerini dile getirdi.



İhracatta rekorlar kıra kıra bugünlere geldik



İhracatın rekorlar kıra kıra bugünlere geldiğini vurgulayan Gülle, Ege Bölgesi’nden 2019 yılının Mart ayında Rusya’ya ihracatta yüzde 100’lük artışla 14,5 milyon dolar, Güney Kore’ye ise yüzde 230’luk rekor artışla 10,5 milyon dolar ve Yemen’e ihracatta yüzde 230’luk sıçramayla 14 milyon dolar ihracat yapıldığını AB ülkelerine yapılan ihracattaki gerilemenin hedef pazarlardaki başarı ile kapatıldığını anlattı.



EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı Reform Paketi'nin üreten, ihraç eden firmalarımıza yeni yükler getirmemesini, paketin tekrar büyümede toparlanmayı sağlayacak, enflasyonu düşürecek, ihracatımızı arttıracak tedbirler içermesini beklediklerinin dile getirdi.



2017 yılında Ege Bölgesi’nin 21 milyar dolar olan ihracatını yüzde 13’lük artışla 23 milyar 110 milyon dolara çıkardıkları bilgisini veren Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri’nin 80. Kuruluş yıldönümü olan 2019 yılına tarihimizin en yüksek ihracat rakamı ile girmenin mutluluğunu yaşadık. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, Çin'den, Amerika'ya, Rusya'dan Almanya'ya, Katar'dan Japonya'ya dünyanın dört bir tarafında, gıda, doğaltaş, deri, konfeksiyon, organik sektörlerinde 9 fuarın milli katılım organizasyonlarını yaptık. 300 firmamızın katılımını sağladık. TURQUALITY ve URGE Projelerimizle, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetlerimizle yoğun bir yıl geçirdik” diye konuştu.



2019 yılının ilk çeyreğindeki ihracatlarının 2018 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 3 düşüş gösterdiğinin altını çizen Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı; “2018 yılının ilk çeyreğinde; 3 milyar 355 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılında 3 milyar 238 milyon dolara geriledi. Yılın kalan diliminde ihracatımızın toparlanarak tekrar artıya geçmesini diliyoruz. 2018 yılında ülkemize 1 dolar dahi kazandıran tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz.”



Konuşmaların ardından Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı firmalardan farklı kategorilerde 56 firmaya ödülleri verildi.

