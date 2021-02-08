Eğitime umut oldular

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un önceki gün açılışı gerçekleştirdiği UMUT SAKAROĞLU MENTAL GELİŞİM ATÖLYESİ VE KÜTÜPHANESİ için özellikle sığınmacı ailelerin çocuklarının okuduğu bir okulun tercih edildiği belirtildi. Bu sayede hem çocukların Türkçe’yi çok hızlı öğrenmesi hem de duygusal travmalarının iyileşmesinde katkı sağlanması hedeflenmekte.

“Eğitime Umut Ol” sloganı ile yola çıkan İGMD Kadın Komitesinin; İstanbul Esenyurt Cumhuriyet İlkokulu’nda kurdukları Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi’nin açılışında konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur; Atatürk’ün 57 yıllık ömrüne 4000 civarında kitap sığdırdığını ve onun bu kadar önemli bir lider olmasının temelinde de kitap okuma aşkının yattığını belirtti.

Açılış töreninde konuşma yapan İGMD yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin’de gümrüklerin sadece vergi tahsil etmediğini aynı zamanda ülke ve insan güvenliği, halk sağlığı, çevre ve doğanın korunması konularında da önemli hizmetler verdiğini dile getirdi.

Umut Sakaroğlu Mental Gelişim Atölyesi ve Kütüphanesi aynı anda 30 çocuğa hizmet verebilme kapasitesine sahip. Ayrıca mental gelişim atölyesi anasınıfı öğrencilerine de hizmet verecek.