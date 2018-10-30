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Ekmekte marketler, nimeti de maliyeti de bölüşmeli

İTO Başkanı Avdagiç, "İstanbul'da ekmek üreticileri ekmeğe 34 aydır zam yapmadı. Bu fedakarlığa bakkal ve zincir marketlerin de daha fazla katılmaları gerekiyor. Böylece, üretici ile nimeti de maliyeti de bölüşmeli" dedi.

Ekmekte marketler, nimeti de maliyeti de bölüşmeli
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da ekmek üreticilerinin ekmeğe 34 aydır zam yapmadığını, bu fedakarlığa bakkal ve zincir marketlerin de daha fazla katılmaları gerektiğini belirterek, "Böylece, üretici ile nimeti de maliyeti de bölüşmeli." ifadesini kullandı.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, ekmekte dağıtıcının komisyon payının, fiyat 125 kuruş kaldığı sürece 10 kuruşla sınırlandırılması gerektiğini kaydetti.
İstanbul'da ekmek üreticilerinin ekmeğe 34 aydır zam yapmadığını, bu fedakarlığa bakkal ve zincir marketlerin de daha fazla katılmaları gerektiğini aktaran Avdagiç, "Böylece, üretici ile nimeti de maliyeti de bölüşmeli. Bu fedakarlığın büyük kısmının ekmek üreticilerinde kalması doğru değil. Bakkal ve zincir marketlerin de bu yüke omuz vermeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

- "4 ekmekten 3'ünü bakkal ve marketler satıyor"


Şekib Avdagiç, İstanbul'da 250 gram ekmeğin satış fiyatının 125 kuruş olarak tespit edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"İstanbul'da her 4 ekmekten 3'ü bakkal ve marketler eliyle satılıyor. Marketler de fırından ekmeği belirli bir indirim oranıyla alıyor. Ticaret Bakanlığımız, bu indirime bir süre önce yüzde 15 sınırı getirdi ve dağıtıcıların ekmekte üreticiden yüzde 15'ten fazla komisyon isteyemeyeceğini ifade etti. Yüzde 15 iskontonun karşılığı da 19 kuruş civarında. Geldiğimiz noktada ekmek üreticileri un, işçilik ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen büyük bir fedakarlıkla ekmek fiyatlarını artırmazken, dağıtım için ödedikleri yüzde 15 komisyon oranı yüksek kaldı. Bu noktada bakanlık tarafından yeni bir düzenleme yapılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz." İSTANBUL (AA) -

 

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ItoŞekib Avdagiç
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