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Ekol Lojistik, sınır kapılarında mağdur olan sürücülere hızır gibi yetişti

Ekol Lojistik, virus nedeniyle günlerce sınırda beklemek zorunda kalan sürücülere, şirket ismi gözetmeden erzak dağıtmaya başladı.

Ekol Lojistik, sınır kapılarında mağdur olan sürücülere hızır gibi yetişti
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Koranavirüs salgını nedeniyle, gümrük kapıları ve sınırlarda günlerce beklemek sorunda kalan kamyon şöförlerinin mağduriyetlerine Ekol Lojistik yetişti.

Hudut kapılarında 50 kilometreye varan kuyruklar oluşurken, kamyon sürücülerinin mağduriyetlerini gidermeye çalışan Ekol Lojistik, kendi personelinin dışında, kuyrukta günlerce açlık ve susuzluk çeken sürücüleri ayırt etmeden yiyecek ve içeçek erzakları hazırlayarak şöförlerin mağduriyetlerini giderdiler.

Edinilen bilgiye gore, 50 kilometreye ulaşan kamyon ve TIR kuyrukları nedneiyle günde en fazla 10 kilometre yol alabilen taşımaclık sektörünün emektartarlarını yalnız bırakmayan Ekol Lojistik, koronavirüs nedeniyle Gümrük kapılarında günlerce beklemek zorunda kalan kamyon ve TIR sürücülerine hızır gibi yetişti.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan onlarca kamyon ve TIR sürücüsü, Ekol Lojsitik’in şirket ayırt etmeden ulaştırma sektörünün emektarlarına yaptığı bu jestten dolayı teşekkür ettikleri görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Koranavirüs SalgınıEKOL Lojistik
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