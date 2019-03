“Ekonomide tek sorunumuz güven”  

Best Western Konak Oteli'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, dernek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, önümüzdeki günlerde yeni projelerini açıklayacaklarını söyledi.



Ekonomide sıkıntılar yaşandığını ve özellikle seçim sonrasına dair endişelerin olduğunu anlatan Antitoros, "Biz de bu soruların yanıtlarını öğrenmek ve seçim sonrasına bir projeksiyon tutabilmek için finans konusunda uzman olan Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu'yu konuk ettik. Ekonomide yaşanan sıkıntılar hepimizi derinden etkiliyor. Kurlar da sürekli bir iniş çıkış var. Ekonomik veriler olumsuz. Biz de iş kadınları olarak gelecek planlarımızı yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.







“En önemli sorunumuz güven”



Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu ise Egeli iş kadınlarına “Finansal Korku ve Yolculuk” isimli bir sunum yaptı. Sunumunda finans yönetiminin önemine değinen Vurucu, işletmelerin ayakta kalmasının en önemli unsurunun finans yönetimindeki başarıdan geçtiğini söyledi.



Türkiye'nin ekonomide sıkıntılar yaşadığını, ekonomik göstergelerin büyük bir bölümünün iç açıcı olmadığını ifade eden Vurucu, her şeye rağmen kötümser olunmaması gerektiğini kaydetti. Bugünlerde temkinli iyimserlik sözünün çok kullanıldığını anımsatan Vurucu, "İşsizlik artıyor, büyüme düşüyor, durum sıkıntılı. Ancak ABD Merkez Bankası faiz artırmadı. AB'de faizler dip seviyelerde. Bu nedenle hala bir şansımız var. Seçimden sonra ülkeye 20-30 milyar dolarlık bir sıcak para girişi olursa ekonomi rahatlar. Bizim en önemli sorunumuz güven. Ekonomide güven sağlanırsa ve yapısal reformlarda gerçekleştirilirse her şey yoluna girer" diyerek sözlerini tamamladı.