Ekonomiye franchising dopingi

Günümüz rekabet koşulları içinde kurumsal ve güçlü bir marka yaratmak için sıfırdan başlamak yerine bilinen ve büyük bir zincirin parçası olma avantajı da birçok girişimcinin franchise sistemini tercih etmesinde etkili oluyor.



Hızla büyüyen ve her yıl on binlerce girişimciye kendi işini kurma fırsatı yaratan franchise sistemi, alanında Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan” Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik fuarı” ile katlanarak büyüyor. Ülkemizin ilk ve tek franchising fuarı olan "Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı" İstanbul'da 10-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl giderek artan katılımcı ve ziyaretçi sayısına ulaşan, markalar ve girişimciler için yeni avantajlar ve sürprizleri de beraberinde getiren Bayim Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 17. kez kapılarını açacak. CNR Fuar Merkezi’nde Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve ERA Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirecek fuara ulusal ve global ölçekte yaklaşık 300’den fazla firma katılacak. Ulusal markaların uluslararası arenada boy gösterebilmesi konusunda aracılık eden ve geçtiğimiz yıllarda önemli iş birlikteliklerine imza atan yabancı yatırımcılar bu yıl da fuara, damgasını vuracak. Özel bölümüyle de beğeni toplayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde sektörün tüm paydaşlarıyla 3.kez buluşturacak. Katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan, franchise veren markalara ürün ve hizmet tedariki sağlayan tedarikçi firmalar, bu yıl da markalarla görüşmeler yaparak ileriye dönük çalışmaların temellerini atacaklar.



2019 franchise veren markaların büyüme yılı olacak



Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, franchise sisteminde bu yıl önemli bir büyüme yaşanacağını belirterek, " 27.500 m2 alanda 300’den fazla markanın katılımı ile gerçekleşecek fuar, franchise sisteminin her geçen yıl ne kadar geliştiğinin bir göstergesi. Bu yıl Türkiye’nin her bölgesinden yatırımcıların akın edeceği fuara, yurt dışından da yoğun katılım yaşanacak.100’e yakın ülkeden gelecek yatırımcılar master franchise görüşmeleri ve iş birlikleri için fuarda olacaklar.. Markalar ve girişimcilere fırsat sunan franchise sistemine talebin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Ekonomiyi canlandıran bu sistem, aynı zamanda yerel markaların ulusal pazara, ulusal markaların ise yurt dışı pazarına açılmasına olanak sağlıyor. Bu yıl zincir markalar şubeleşme atağında hız kazanacaklar. Birçok yeni marka franchise sistemine dahil olacak. Girişimci sayısı ve ilgisi giderek artıyor. Büyümek isteyen markalar ile girişimcileri arasında köprü kurduğumuz aynı zamanda markalar ile hizmet sağlayan tedarikçi firmaları buluşturduğumuz bu dev organizasyon, m2 büyüklüğü, yerli yabancı katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı ile dünya franchise zirvesine ev sahipliği yapıyor. Birçok sektörden katılım sağlayan fuarımızın ülke ekonomisinin canlanmasına ve istihdamın artmasına katkısı oldukça büyük. Bu yolda hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.