Elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz." dedi.



Türkiye'nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Egegaz'ın LNG terminali ilave kapasite yatırımları, Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.



Başbakan Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bugün özel sektör eliyle başlatılan 2 dev projenin hayata geçirildiğini, hükümet olarak enerji politikasını oluştururken ilk sıraya "enerji arz güvenliğini" ve "enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini" aldıklarını ifade etti.



125 bin kilometrelik doğalgaz hattı

Özel sektörü bu hedefe hedefe ortak ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, bugün yapılan açılışların da hükümetin özel sektöre verdiği önemin ve desteğin en güzel örneği olduğunu kaydetti.



Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:



"Türkiye olarak son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları gücümüzü de aynı şekilde 3 kat artırarak 33 bin megavata yükseltmiş bulunuyoruz. 2002'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattımız varken bugün 125 bin kilometrelik hatta sahibiz. Doğalgazı ulaştırdığımız il sayısı 78'e ulaşmış vaziyette. 2018'e gelindiğinde artık doğalgaz olmayan il kalmadığı gibi bir çok ilçemizde doğalgaz kullanılır hale gelmiş olacak.



Doğalgaz işiyle uğrayan şirket sayısı AK Parti hükümetleri öncesi 7 iken bugün 68'e ulaştı. Yıllık 1 milyar metreküp doğalgaz depolayacak Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama çalışmasının ilk etabı çalışmaları başladı. Önümüzdeki sene ilk üç depoyu hemen bu yılbaşında hizmete alacak hale getiriyoruz. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisinin kapasitesi 2 katına çıkıyor. Dünyanın en büyük 14'üncü LPG pazarı durumundaki Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla Azeri ve Irak petrolünü tüm dünyaya gönderiyoruz."



Yatırımlar enerji arz güvenliğine katkı sunacak

Bugün açılışı yapılan yatırımların Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunacağını dile getiren Yıldırım, Egegaz'ın sıvılaştırılmış gaz depolama kapasitesinin yüzde 50 arttığını, günlük 16 milyon standart metreküpten 24 milyon metreküpe çıktığını söyledi. Başbakan Yıldırım, Etki Liman İşletmeleri'nin de Türkiye'nin ilk yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi (FSRU) ve limanı ile dağıtım şebekelerini hizmete aldığını, 6 ay içinde tamamlanan bu tesisin kara terminallerinden çok daha kısa, rekor bir sürede tamamlandığını vurguladı.



'Hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor'

"Enerji, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir." diyen yıldırım, şunları söyledi:



"Ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor, ilişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıkların kaynağında da enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceği, kimler tarafından kontrol edileceği gerçeği yatıyor. Özellikle son dönemde enerji konusu, ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Enerjiye olan talebin ise gün geçtikçe, sanayileştikçe, refah seviyesi arttıkça artacağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün, ülkemizin konumunun farkındayız."



Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrol oynayacaktır." dedi.