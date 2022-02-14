EMITT 2022 Başarılı Oldumu?

Yılmaz Parlar yazıyor... İki yıl aradan sonra tekrar düzenlenen 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleşti.

Türkiye'de şehirlerin, ilçelerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı şeklinde tanımı yapılan, 5 nci büyük fuar şeklinde ifade edilen EMİTT arzu edilen niceliksel -sayı açısından, diğer fuar katılımcılarına bakılırken çok-çok geride kaldığını görüyoruz…

Niteliksel ilgi, ilgi çekecek inovatif stant tasarımı, iş hacmi, fuar katılımcıların yeterli içeriklere sahip olması vs…Ne yazık ki hayır…Hala Fuarcık bilinci yok. Organizasyon yabancıya teslim edilmesiyle fayda sağlandı mı, baltalandı mı?

Eğri oturalım, doğru düşünelim, doğru konuşalım…

Diyelim organizasyon yabancıda, fuar ülkemizde katılımcıların fuar tasarımlarına bakalım, ilgi çekiyormu yeterli içerikleri mevcutmu, stant görevlileri yeterli bilgi aktarabiliyorlar, müesseseyi, şirketi, ürünü yeterince anlatabiliyorlar mı?…

Elbetde hayır, şehir belediyeleri, ilçe belediyelerini bünyesine katarak markalaşmak için fırsat olan böylesine fuarlarda yeteri kadar şehri ön plana çıkaracak stant tasarımını profesyonellere teslim etmiş mi ?…

Çağı, devri değiştiren bir Göbekli Tepe, Nemrut dağı, Kapadokya, Pamukkale, Aslan tepe, Arkeoljik yerler, Ören yerleri başka ülkelerde olsa replikaları, birebir maketleriyle tanıtımları nasıl olurdu?... Yankıları, turistlerin gerçeğini görene kadar devam eder, ziyaretciler yaptıkları reklamla markalaşmasını sağlardı…

Dış ülkelerde gördüğümüz fuar tasarımları, ilgi çeken etkinlikleri, bilgi aktaran görevlilerle kıyasladığımızda çok gerilerdeyiz..

Fuar stand tasarımı;

Fuar standı şirketin yüzüdür. Bu nedenle, bir turizm işletmesinin sergi etkinliklerine katılımının başarısı, büyük ölçüde bir sergi sergisi tasarlama sanatına bağlıdır.

Ne yazık ki, Sergilerin özgün tasarımı, çekici reklamlar, stant görevlilerinin iyi koordine edilmiş çalışmaları ve ziyaretçilere karşı özenli tutum çok daha büyük bir rol oynamaktadır. Küçük bir stant aynı zamanda büyük bir şirketi başarılı bir şekilde temsil edebilir. Bu sadece sergi sayaçlarının sayısıyla değil, aynı zamanda kalitesiyle de ilgilidir. Sergisinin tematik planını net bir şekilde belirlemektir. Stand tasarımı aynı stil ile uyumlu olmalıdır. Deneyimin gösterdiği gibi, standın çekiciliği her zaman akılda kalıcı veya dedikleri gibi ziyaretçilerin ilgisini çekecek fuarın bir parçasıdır.

İş hacmi fuar sonrası firmanın yakalıyacağı potansiye bağlı, yapılan iş anlaşmaların ölçüsü fuarın niteliğini belirler…

Önce ilgi odağı haline gelmeniz gerekir, her şeye rağmen çığ gibi büyümeli, ilgi artmalı, eriyen köpük sayısal azalma gitdikce fuarın sonunu getirme habercisidir. Kalite gitdikce artmalıdır…Azalmamalı, Örnek; boyalı şekeri yerel gastronomik yiyeceği diye, fuarda satış yapmak günü kurtarmaya çalışmak, böylesine büyük addedilen fuarların yeri değil… Merdiven altı düzenlenen fuarcılık yeridir… Böylesine fuarcılıkda parakendecilik yoktur... Büyük potansiyelli iş hacmi mevcuttur.

Turizm, ülkelerdeki gelirin ana bileşenlerinden biri olan ekonominin ve küresel işbirliğinin gelişmesini etkileyen, çok yönlü bir ekonomidir. En önemli döviz kazanç kaynağı, ödemeler dengesinin büyümesini teşvik eden bir faktör olup endüstriyel bir yapıya sahiptir. Yeni işler yaratır ve genellikle yeni alanların gelişiminde öncüdür ve ulusal ekonominin hızlandırılmış gelişimi için bir katalizördür. Ulusal gelirin turizm konusunda uzmanlaşmış ülkeler lehine yeniden dağıtılması için bir mekanizma olarak hareket eder. Milli gelirin artışı, istihdam ve yerel altyapının geliştirilmesi ve yerel halkın yaşam standartlarının artmasının bir çarpanıdır.

Yüksek düzeyde verimlilik ve hızlı yatırım getirisi ile karakterize edilen, doğanın ve kültürel mirasın korunmasında etkili bir araç olarak hareket eder. Çünkü kaynak tabanının temelini oluşturan bu unsurlar, ekonominin ve insan faaliyetlerinin hemen hemen tüm sektörleriyle uyumludur.

Yoğun İlgi gören stant gezilerimiz;

Başkanlığını Müberra Eresin’in yaptığı TÜROB Turizm Otelciler Birliği bünyesindeki Otellere çok çeşitli alanlarda danışmanlık yaparak fuarda yer alıyor. TÜROB Genel Sekreteri İsmail Taşdemir’i iş toplantısı esnasında ve bilgi aktaran ekibi stantlarında görüntülüyoruz.

Aysun Özkara ve Semih Altun gibi Sektörün tecrübeli isimlerini bünyesine katarak güç kazanmaya devam eden, konaklama sektörünün önemli markalarından Eresin Hotels zincirin Yönetim Kurul Başkan yardımcısı Müberra Eresin ve Genel Müdür Erhan Çakay’ı yoğun iş görüşmeleri yaparken buluyoruz. Makroekonomik bir perspektifle bakıldığında konaklama sektörün lokomotiflerinden ve ekollerinden olan Eresin Hotel zinciri bilinçli bir büyüme gösteriyor.

Dünya turizm profesyonellerinin bir arada olduğu, en eski turizm sivil toplum örgütü SKAL’un Antalya Başkanı Uğursal Uğur “SKAL Antalya İş Birliği Platformu olarak Emitt 2022 Turizm Fuarında standımızı açtık.

İDA Consultıng - BIX Kurumsal - Wıreotech ve 724transfer firmalarımız ve sponsorlarımız eşliğinde Turizm profesyonellerimizi ağırlıyor, hem Skal ruhunu hem de işlerimizi anlatıyoruz. İDA Danışmanlık olarak Markalaşma Danışmanlığını yürüttüğümüz LAUR Hotels , EMITT Turizm Fuarında En İyi Stand Ödülünü kazandı... Laur Hotels, Didimde uzun yıllar hizmet vermiş eski Didim Beach Hotel'in komple renovasyonu ile yeni markasıdır... Luxury konsept ile üst segment misafir profiline hizmet verecek olan Laur Hotels 2022 sezonunda değişik aktiviteleri ile birçok ödülü daha almayı, misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.” Şeklinde bilgileri bizimle paylaşıyor.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını Hikmet Eraslan’ın yaptığı, İstanbul’un en turistik semtlerinde Hotelleri bulunan Dosso Dossi hoteller zinciri günden güne güçlenerek hem zincir sayısını büyütmek hemde marka vurgusuyla pozitif imaj yaratarak fazla turist kazandırmak amaçlı. Standlarında üyesi olduğu, Old City Platform Başkanı Grant Ant Hotel sahibi Tarkan Akyüz ile karşılaşıyoruz.

Temel turizm hedefi, kentsel yenilemenin katalizörü olarak hizmet etmek için daha fazla turist çekmek ve otellerine katkıda bulunan pozitif bir hedef imajı oluşturmak için hedefin altyapı ve turizm kapasitesini arttırmak misyonuyla hareket eden Old City Platformun Başkanı Tarkan Akyüz yerli yabancı ziyaretcilerle çok ilgi gördüğünü söyleyerek, turizmin ekonomi üzerindeki pay büyüklüğünün genel bir yapısını değerlendiriyor. Enerjileriyle turizmin bu sezonundan ümitli olduğunu söylüyor.

Ekonomik bir fenomen olarak VIAPORT marina bünyesindeki modern turizmin yenilikci yüzü eğitsel eğlenceli üniteleriyle, Korsan adası, TemaParkı, ViaSea Parkı, Aslanpark, ViaSea Akvaryum’un tur operatörlüğünü yapan Turizmin önemli isimlerinden, MK Travel Yönetim Kurul Başkanı Muammer Kaya, sağlık turizm ile de çok sayıda yabancıyı hastanelerimize taşırken önemli ölçüde döviz kazandırıyor.

Geleneksel konaklama hizmetlerini otantik kültürel özelliklerle birleştirerek turistlere günlük yaşamlarına, Türk misafirperver özelliklerini yansıtarak katkıda bulunan, bavulsuz yaşamı sunan Walton Zincir Hotelleri, Seyahat edenlerin tüm gereksinimlerini, olması gerektiği gibi karşılayan bir Hotel, Kaliteli turist konaklama örneği oluşturuyor

İyi bir otel seçiminin başlangıç yapmanın anahtarı olan Hotel Gazetesi uzun yıllar öncesinden sektörün basılı medyası ücretsiz mobil hizmetiylede turizmin en önemli ayağı konaklama ile ilgili tüm bilgileri, bilinmesi gerekenleri öne çıkarıyor. Mustafa Üçbaş ve Aliye Üçbaş sahipliğinde oldukça deneyimli çekirdek kadroyla haber hizmetleri sunmadaki başarısı ve sürdürebilir olmasıyla nedeniyle yoğun ilgi gören stantlardandı.

Adana ve Altın Koza

Anavarza (Dilekkaya Köyü) Ören Yeri, Şar (Şar Köy) Ören Yeri, Misis (Yakapınar) Ören Yeri, Magarsos Ören Yeri, Ayas (Aigaiai - Yumurtalık) Ören Yeri, Akören Ören Yeri, Ceyhan-Sirkeli Muvattali Kabartması ve Ören Yerleri ve Adana Arkeoloji Müzesi , Etnografya Müzesi, Atatürk Müzesi, Misis Mozaik Müzeleriyle Altın Koza ile öne çıkan Adana Büyükşehir Belediyesi ilgi gören stantlar arasındaydı.

EMITT Fuarı'nda Afyonkarahisar Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanlığını Mehmet Zeybek'in yaptığı Afyonkarahisar stantı ‘En Etkin Tanıtım standı' ödülüne layık görüldü. Belediye stantı, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, Program Yapımcısı ve Yazar Burak Akkul, Şef & Restoran Danışmanı Murat Bozok ve Şef & Menü Danışmanı Jale Balcı ile stantda yer aldılar.

Fuar Jürisi tarafından değerlendirmede Afyon standı, ‘En Etkin Tanıtım standı' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar; "En Etkin Tanıtım" ödülünü aldı.

Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi, spor ve termal turizminin yanı sıra özellikle sağlık turizmi potansiyeli ön plana çıkarıldı.

Coğrafi işaret almış lezzetlerden Afyon Kebabı, Ekmek Kadayıfı, Afyon Lokumu, kaymak, Çullama Köfte, Afyon Sucuğu, Şuhut Keşkeği ve Patlıcan Böreği, haşhaş gibi yöresel ürünler ziyaretcilere tatdırıldı.

İlgi gören panel; Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın moderatörlüğünde, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Suriri Çorabatır Başkanlar Oturumu’nda yer aldılar.



