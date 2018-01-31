Emlak vergisi değiştirilsin talebi

İstanbul Ticaret Odası’nda en tecrübeli meclis üyelerinden Mithat Yümlü emlak vergilerini eleştirdi. Ülkemizde uygulanan emlak vergisinin adil olmadığını ifade eden Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Mithat Yümlü, şunları kaydetti: “Dünyanın her yerinde vergi gelirden alınır. Ancak Türkiye’de emlak vergisi gelir üzerinden değil arsa payı üzerinden alınıyor. Bu durum da haksızlıkları beraberinde getiriyor.

Örneğin Mecidiyeköy’de bir kafe 50 bin TL kira getiriyor. Kafenin bulunduğu apartmanın üst katlarındaki bir dairenin kira geliri ise 3 bin TL. Kira gelirleri arasında büyük fark olmasına rağmen her ikisi de aynı arsa payına sahip. Yani aynı emlak vergisini ödüyorlar. Burada büyük adaletsizlik var. Aynı durum Perpa Ticaret Merkezi’nde de geçerli. Perpa’da 13. katta 25 metrekare dükkanından 700 TL kira geliri olan da 8. kattaki dükkanından 2 bin TL kira geliri olan da aynı emlak vergisini ödüyor.”



YALIDA OTURAN LÜKS VERGİSİ ÖDESİN



“Ben işadamıyım. Bence yalıda oturmanın bir bedeli olmalı” diyen Mithat Yümlü, “Yalıların emlak vergisine baktığımızda da benzer bir adaletsizlik söz konusu. Yalılar ÖTV gibi lüks yaşam vergisi vermelidir. Yalıda oturmak bir zorunluluk değil. Denize nazır bir binada oturmak istiyorsanız bunun vergisini de vermelisiniz. Sarıyer’de keyfi için yalıda oturan kişi ile cadde üzerindeki bir dairede oturan kişi aynı emlak vergisini veriyor. Bu adil midir? ABD’ye bakarsanız yalı vergilerinin çok yüksek olduğunu görürsünüz. Bu nedenle de yalıların fiyatları ucuzdur” bilgisini verdi.



DÖRT YILDA BİR DEĞER DEĞİŞİR Mİ?



Adaletsizliğin çözümü için emlak vergilerinin arsa payı üzerinden değil, binaların rayiç bedeli üzerinden alınmasını isteyen Mithat Yümlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca emlak vergilerinin takdir komisyonları bağımsız olmalıdır. Belediyenin temsilcisi, elemanları bu komisyonlarda yer almamalı. Çünkü o zaman belediye kendi gelirini tayin ettiriyor. Takdir komisyonları 4 yılda bir emlak rayiç bedellerini yeniden değerlendiriyor. Bir bölgenin değeri 4 yılda bir değişir mi, değer aniden yükselir mi? Takdir komisyonu 10 yılda bir toplanmalı ve bağımsız olmalı. Alım satım vergileri ile ilgili sorunun başlıca nedenlerinden biri emlak değerinin gerçekçi olmamasından kaynaklanıyor. Binde 30 olan alım satım vergisini binde 10’a düşürürseniz kimse vergi kaçırma yolunu seçmez.”



