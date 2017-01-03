En büyük mobilya fuarına Kelebek etkisi yapacak Kelebek; inovatif, fonksiyonel tasarımları, dar m2’ler için yarattığı pratik çözümleri ve yepyeni yataklarıyla 10-15 Ocak tarihlerinde TÜYAP’ta gerçekleşecek olan İSMOB Fuarı’nda yerini alıyor

Türkiye’nin önde gelen köklü mobilya markalarından Kelebek; inovatif, fonksiyonel tasarımları, dar m2’ler için yarattığı pratik çözümleri ve yepyeni yataklarıyla 10-15 Ocak tarihlerinde TÜYAP’ta gerçekleşecek olan İSMOB Fuarı’nda yerini alıyor…

Evleri keyifli ve huzurlu bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlayan Kelebek’in yepyeni 2017 koleksiyonları, 10 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında İSMOB’ta görücüye çıkacak. Standında Kelebek çizgisiyle hayat bulan modern tasarımları, özellikle daralan yaşam alanlarına özel, pratik çözümlerin yer aldığı yenilikçi mobilyaları sergileyecek olan Kelebek Mobilya, farklı tarzlardaki kumaş, renk ve aksesuarların birlikte harmanlandığı koleksiyonlarıyla bu sene dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Kelebek’in 2017 Koleksiyonunu hazırlayan tasarım ekibinin başındaki isim Tasarım ve AR-GE Direktörü Yılmaz Seber; Kelebek'in yeni koleksiyonlarında doğallığın ön planda tutulduğunu, fuarda modern ve minimalist tarzda ürünleri, daralan yaşam alanları için tasarlanan çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını dile getirdi.

Kelebek Mobilya, TÜYAP’ta gerçekleşecek olan İSMOB Fuarı’nda 500 m2’lik standıyla Hall 3, 312 numarada yer alacak.

