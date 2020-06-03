En çok Hollanda'ya sattılar

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Mayıs ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 39,10 azalarak 1 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün 5 aylık ihracatı ise 7 milyar 233 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayı kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz Mayıs ayında 1 milyar 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen sene Mayıs ayı ile kıyasladığımızda yüzde 39,10’luk bir düşüş söz konusu. Ancak otomotiv, hazır giyim vb. diğer sektörlere baktığımızda ise kimya sektörümüzün pandemiden aslında daha az etkilendiğini görüyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen ikinciliğimizi koruyoruz. Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatındaki yüzde 40,9 düşüşü de göz önüne aldığımızda, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Kimya sektörümüzün 5 aylık ihracatı ise, geçen sene aynı döneme göre yüzde 17,28 azalarak 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte hem ülkemizde hem de en çok ihracat yaptığımız AB ülkeleri başta olmak üzere küresel ticarette yeni normale geçiş ile birlikte Haziran itibariyle tekrar toparlanmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Diğer yandan bu süreçte dijital dönüşüm de hız kazandı. İlk defa 2018 yılında dile getirdiğimiz ‘Dijitalizm’ gerçeği ve dijitalleşmenin 21. yüzyılı şekillendirecek bir realite olacağı öngörümüz, korona sonrası küresel sosyo ekonomik değişim ve gelişimlerin de merkezine dijital teknolojilerin yerleşeceğini gösterdi. Sanayimizin ve ihracatçılarımızın da bu yeni çağa ayak uyduran değil yeni çağı kurgulayanlardan olması gerekiyor. İhracatta yeni bir hikaye yazmanın dijital ekonomi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bunun için de hızlıca “Dijital İhracat Platformu” oluşturmak ve ihracatın lojistik ve ödeme dahil bütün süreçlerini dijitale entegre ederek hayata geçirmek zorundayız. İKMİB olarak bu vizyonla hareket ederek, Türkiye’nin dijital ihracatta ilk sanal ticaret heyetini gerçekleştirdik. Kolombiya Sanal Ticaret Heyetimizi 11-22 Mayıs tarihlerinde düzenledik. Toplamda 123 ikili iş görüşmesinin yapıldığı etkinliğimiz oldukça verimli geçti. Önümüzdeki süreçte de bu tarz dijital etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mayıs ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, İngiltere, Azerbaycan-Nahçıvan Fransa, İspanya, İsrail ve İtalya oldu.

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Mayıs ayında 74 milyon 383 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “organik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

2020 yılı Ocak-Mayıs olarak beş aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, İtalya, Irak, ABD, İspanya, İngiltere, Mısır, Belçika ve İsrail olarak ilk onda yer aldı.

Mayıs ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Mayıs ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 410 milyon 870 bin 559 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 165 milyon 181 bin 979 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, muhtelif kimyasal maddeler ihracatı 113 milyon 564 bin 182 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Muhtelif kimyasal maddeleri takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.