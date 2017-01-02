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En çok parfüm hediye edildi en çok giysi alındı

Mobil Alışveriş Yüzde 80 Artış Gösterdi... Sevdiklerine en çok parfüm hediye etmeyi tercih eden alışveriş severler, Trendyol mobil uygulaması üzerinden en çok elbiseleri favorilerine ekledi.

En çok parfüm hediye edildi en çok giysi alındı

 

Trendlerin öncüsü Trendyol’da Yılbaşı alışverişleri hareketli geçti. Geçtiğimiz yıla oranla mobil alışverişte yüzde 80 artış gözlemlenirken favorilere eklenen ürünler arasında en çok elbise tercih edildi. Giyim alışverişinin yanı sıra çocuk ve ev kategorileri satışında yüzde 42 artış gözlemlendi.

Moda e-ticaret sektör lideri Trendyol, Yılbaşı alışverişi değerlendirilmesini paylaştı. Sevdiklerine en çok parfüm hediye etmeyi tercih eden alışveriş severler, Trendyol mobil uygulaması üzerinden en çok elbiseleri favorilerine ekledi. Trendyol’un birbirinden şık elbiselerini favorilerine ekledi.

Kadınlar en çok saat ve parfüm almayı tercih ederken, erkekler ise bu yıl aksesuar alışverişine yöneldi.

Yılın son günlerinde brokar ve kadifeyi tercih eden kadınların aksine erkek kategorilerinde sade parçalar ilgi çekti. Türkiye’nin yılbaşında tercih ettiği renk ise yeni yılın temsili rengi kırmızının aksine siyah oldu.

Yılbaşı alışverişinde, kadınların erkek kategorisinden yaptıkları alışverişlerde %35 artış meydana gelirken, erkeklerin kadın kategorisinden yaptığı alışveriş oranı %16 arttı.

Trendyol yılbaşı alışverişinde mobil uygulama üzerinden satışlarını %80 oranında arttırırken, ev tekstil ve çocuk kategorilerinde %42 artık gözlemlendi. Trendyol’da bu yıl, yılbaşı hediyelerinin yüzde 55’i 100 TL ve üzeri tutarda gerçekleşti. 48 saatte kargo imkanı sunan butikler ise alışverişi son dakikaya bırakanların kurtarıcısı oldu.

 

trendyol.com HAKKINDA

 2010 yılında kurulan Trendyol.com, modayı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen lider moda e-ticaret sitesidir. Trendyol.com kadın ve erkek kullanıcılar için sunduğu geniş ürün yelpazesinde, yeni sezon koleksiyonları ve trendleri uygun fiyatlarla birleştirerek vazgeçilmez bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. 1.000 kişilik genç ve dinamik ekibiyle çalışmalarına ilk günkü heyecanıyla devam eden trendyol.com’un yatırımcıları arasında Facebook, Google, Amazon gibi büyük internet şirketlerine yatırım yapmış Tiger Global, Kleiner Perkins gibi yatırım fonları ve Avrupa Kalkınma Bankası bulunuyor.

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Mobil AlışverişTrendyol
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