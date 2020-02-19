En etkin CMO'lar arasında

Türkiye akaryakıt sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi’nin CMO’su Beril Alakoç, 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da “En Etkin 50 CMO” arasında yerini aldı.

Petrol Ofisi gibi çok önemli bir markanın son dönemde kaydettiği gelişmelere katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti vurgulayan Beril Alakoç, “Petrol Ofisi Türkiye’nin en büyük 3’üncü şirketi. Köklü, güçlü ve yaygın dev bir yapıya sahip. Yarattığı katkılardan dolayı da Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri konumunda. Sektörünün geleneksel lideri ve her alanda, müşteriyi odağına alarak, en iyiyi, en doğruyu yapmaya hedefleyen bir şirket. Son birkaç yıl içinde güçlü adımların atıldığı, önemli gelişmelerin kaydedildiği ve bunların güzel sonuçlarının alınmaya başladığı bir dönem yaşıyoruz. Ekip olarak bu zorlu ancak bir o kadar da güzel sürece katkıda bulunmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz” dedi.

En Etkin 50 CMO araştırması sonuçlarına da değinen Beril Alakoç, “Gelişen küresel ekonomik koşullar paralelinde pazarlama departmanları daha fazla sorumluluk üstleniyor. Araştırma sonuçlarında yer alan; pazarlamanın şirketlerin total bütçeleri içindeki payın artışı da CMO’ların bu artan sorumluluğunun somut bir göstergesi. Bununla birlikte araştırmada, CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ortalamasının yüksek olarak görünmesi de, elbette gelecek için önemli bir anlam içeriyor. Ancak, bu alanda sonuca ulaşmada temel unsur, nicelikten çok, nitelik olarak öne çıkıyor. Zira doğru stratejilerle nokta atışı yapabildiğiniz bu alanda, çok başarılı sonuçlara ulaşmak mümkün. Alanında dijital platformları güçlü ve etkin şekilde kullanan Petrol Ofisi’nin bugüne kadar bu alanda ortaya koyduğu performans da bunun en güzel örneği” şeklinde konuştu.

Adayların CMO başarı kriterlerindeki performanslarının Araştırma Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen “En Etkin 50 CMO” listesinde yer alan yöneticilere ödülleri, 18 Şubat Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen CMO Summit 2020’de gerçekleştirilen özel bir törenle verildi.

