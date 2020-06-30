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En güvenilir sigorta şirketi ödülünü aldı

Anadolu Sigorta, farklı sektörlerden başarılı uygulamaların, vizyon veren yaklaşımların, yapay zeka çalışmaları ve teknolojinin öncü kullanımlarının ödüllendirildiği Trust İstanbul’da, En Güvenilir Sigorta Şirketi ödülünün sahibi oldu.

En güvenilir sigorta şirketi ödülünü aldı

Tam 16 farklı sektörden güven veren markaların ödüllendirildi. “Yenilikçi Bakış Açılarıyla Güven Veren Markalar Konferansı” ardından gerçekleşen ödül töreninde Anadolu Sigorta ipi göğüsledi.

Türkiye’nin en güven veren marka ve kurumlarının halk oylamasıyla seçildiği Trust Ödüllerinin kazananları, Türkiye genelinde, 75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin kullanıcısı olan, %50 kadın, %50 erkek olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle ve 1.400 kişinin halk oylaması ile bağımsız mobil araştırma şirketi Twentify tarafından yapılan online anketlerle belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Yaptığımız işte güven unsuru çok önemli. Tüm yatırımımız, hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalar, tüketicilerimizin, kendilerini, sevdikleriyle birlikte güvende hissetmeleri için. Özellikle Trust İstanbul gibi halk oylamasıyla belirlenen ödüllerde gösterdiğimiz başarı, bu güveni yıllara dayanan bilgi ve deneyimimiz ve öncü uygulamalarımızla inşa ettiğimizin en güzel göstergelerinden biri. Sigortalılarımızın takdirleriyle kazandığımız bu ödüller, çalışmalarımıza daha yüksek bir motivasyonla devam etmemizi sağlıyor” dedi.

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