En hızlıyız göreve hazırız

Sektörde en yakın rakibinden iki kat daha büyüklüğe sahip olan OTIS yeni ürünleri ve projeleriyle, Türkiye’nin en büyük ulaşım etkinliği TRANSİST İstanbul Ulaşım Fuarı’nın gözdesi olacak.

Tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği özel çözümler ile İstanbul’daki fabrikada üretilen asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinin kullanıldığı Bostancı-Dudullu metrosunun tamamlanma aşamasına geldiğini ve çok başarılı bir proje olduğunu kaydeden OTIS Türkiye Genel Müdürü Özgür Aren, “Sektörde Türkiye’de fabrikası bulunan tek uluslararası markayız. Bu çerçevede İstanbul’un yeni metro projelerinde de görev almaya ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya hazırız” dedi.



OTIS Türkiye, 8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı”nda sektörün lideri olarak yer alacak. Türkiye’deki büyük konut projeleri, alışveriş, iş, kültür ve eğlence merkezlerinin yanı sıra havalimanı ve metro gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yapılara özel çözümler sunan OTIS yeni ürünleri ve projeleriyle, TRANSİST’te en çok ilgi görecek firmalardan biri olacak.



OTIS Türkiye Genel Müdürü Özgür Aren, ulaşımda alt yapı projelerinin en yoğun ve hızlı ilerlediği metropollerden birisi konumundaki İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen TRANSIST’in uluslararası ölçekte profesyonelleri, belediye başkanlarını ve yatırımcıları bir araya getirerek önemli bir sinerji yarattığını kaydetti.



İstanbul’un büyük ulaşım projelerinin de içinde olduğu Türkiye’nin en gözde projelerinde tercih edilmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Otis Türkiye Genel Müdürü Özgür Aren, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanına asansör üretip ihraç ediyoruz. Kalitemizin Türkiye’nin büyük projelerinde de kabul görmesi bizi onurlandırıyor” dedi.



Genel Müdür Özgür Aren, “Son olarak Bostancı-Dudullu Metrosu’nda üstlendiğimiz asansör ve yürüyen merdiven projesini tamamlama aşamasına geldik. 13 istasyonda, 53 asansör ve 156 yürüyen merdiven toplam 209 birim sistem tesis ettik. Gen2 model, toplam 53 asansörün tamamı Otis Türkiye’nin İstanbul’daki fabrikasında üretildi. Türk mühendislerimizin geliştirdiği özel çözümlerimizle çok başarılı bir proje oldu. Sektörde en yakın rakibimizden iki kat daha büyük bir firma olarak, İstanbul’un yeni metro projelerinde de görev üstlenmeye ve Türkiye ekonomisinin istikrarının devamı için sorumluluk almaya hazırız” diye konuştu.



OTİS’in yılda 2 bin adet asansör ve yürüyen merdiven/yol kapasitesi ile bulunduğu bölgede önemli bir üretim üssü olarak konumlandığını vurgulayan Aren, “Otis Türkiye, üretimden sağladığı net 294.3 milyon liralık satışla, İstanbul Sanayi Odası’nın en büyükler listesine girmeyi başardı. Böylece sektördeki liderliğimiz de bir kez daha tescilledi” şeklinde konuştu. Özgür Aren şöyle devam etti:



NEW YORK’TAKİ GÖKDELENİN ASANSÖRÜNÜ TÜRKİYE’DEN GÖNDERDİK: “Enerji tüketimini azaltıp performansını artırdığımız sistemler tüm dünyada takdir görüyor. Üretimin yüzde 25’ini ihraç ediyoruz. Dünya devi Otis’in Avrupa’daki en önemli 3 üretim üssünden biri haline geldik. Türkiye’deki üretim gücümüzü daha da artırıp, ülkemizi dünyanın önemli asansör üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ABD ve Avustralya’ya, yüksek bina, ağır yük ve özel tasarım asansörler ihraç eden Otis Türkiye olarak, Çin’e dahi asansör üretip ihraç ediyoruz. Örnek vermem gerekirse, İtalya’nın en yüksek gökdelen projesi Citylife Tower’ın yüksek hızlı asansörlerini Otis Türkiye olarak biz ürettik. Dünyanın en görkemli yapılarından Sidney Opera Evi’nin asansörleri Otis Türkiye tarafından yenilendi. Asansör teknolojisi ve mühendisliğinin merkezi konumunda bulunan ABD’ye yüksek hızda asansörler ihraç ettik. New York’ta, bugün 45 katlı bir otelin asansörlerini Türkiye’de üretmekle gurur duyuyoruz.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI ASANSÖRÜNÜ ÜRETTİK: Bugün asansör sektörünün lideri olarak, binalardaki ulaşımı hızlandırıp kullanıcıya vakit kazandırıyoruz. 1 saniyede 8 metre kat ederek ‘Türkiye’nin en hızlı asansörü’ unvanını elde eden asansörlerimizle ilklere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. ‘Double Deck’ (Çift Katlı) sistemi ile yoğun binalarda kullanıcıya vakit kazandırıyor, ‘CompassPlus’ (Akıllı Yolcu Yönlendirme) sistemiyle de uzun asansör kuyruğuna son veriyoruz. Yaptığımız her işe geleceği düşünerek sürdürülebilir yaklaşmak bizim en baştan verdiğimiz bir taahhüt. Enerji tasarrufu sağlamak için kullandığımız formüllerin birer yansıması olan ‘Gen2’, ‘ReGen’, ‘Gen2 Switch’ ve ‘CompassPlus’ adlı ürün ve sistemlerimizle fark yaratmaya devam ediyoruz.



OTIS Elevator Co. Küresel Projeler Direktörü Lennon sunum yapacak



Fuar sırasında düzenlenecek konferansın “Bütünleşik Ulaşım Ağı ve Şehir İçi Hareketlilik İçin Temel Unsur: Transfer Merkezi” başlıklı oturumunda Otis Elevator Co. Küresel Projeler Direktörü Paschal F. Lennon da bir sunum yapacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın başkanlığını yapacağı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da katılacağı oturum 9 Kasım Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.





Otis Türkiye Hakkında

1865'te İstanbul’da kurulan ve 1921'den bu yana kesintisiz olarak asansör sektöründe faaliyet gösteren Türk firması Buga, 1991 yılında Buga Otis (Otis Türkiye) adını aldı. Bugün, Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içinde yer alan tek asansör firması olan Otis Türkiye, yılda 2.000 adet asansör ve yürüyen merdiven/yol kapasitesi ile bulunduğu bölgede önemli bir üretim üssü olarak konumlanıyor. Dünyanın ilk emniyet sistemli asansörünü 1853 yılında icat eden Elisha Otis'in temellerini attığı Otis; 200’den fazla ülkede ürün ve hizmet sunuyor. Otis, dünyanın havacılık ve inşaat sektöründeki lider firması United Technologies çatısı altında faaliyet gösteriyor.