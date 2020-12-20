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En iyi tasarımları yaptı yeni prizde iddialı çıktı

Değişen ihtiyaç ve beklentilere göre anahtar, priz ve elektrik ekipmanları geliştiren Günsan Elektrik, data grubu ürünleriyle yalın dokunuşları tasarım ve fonksiyonellikle buluşturuyor.

En iyi tasarımları yaptı yeni prizde iddialı çıktı

Çalışma odalarında sade, kalabalıktan uzak, dikkat dağıtıcı unsurları minimize eden tasarımlar her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Pratik çözümlü ve şıklığı teknoloji ile bir araya getiren tasarımlarıyla Günsan, çalışma motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Değişen ihtiyaç ve beklentilere göre anahtar, priz ve elektrik ekipmanları geliştiren Günsan Elektrik, data grubu ürünleriyle yalın dokunuşları tasarım ve fonksiyonellikle buluşturuyor. Çalışma ve toplantı odaları için özel olarak tasarlanan ve minimal özellikleriyle ön plana çıkan ürünler, bu alanlarda geçirilen zamanı daha verimli hale getiriyor.

Yüksek teknoloji ile güvenli çözümler…

Çağdaş dekorasyon anlayışına göre dizayn edilen ve çalışma odaları için rafine bir tercih sunan Günsan, yalın şıklığı güvenilir çözümler ile buluşturuyor. Serilerde yer alan VGA Prizinde, klemensli bağlantı özelliği sayesinde lehim vb. zor ve zahmetli sonlandırmaya gerek duyulmuyor. Klemens ile sonlandırma işçilik ve zamandan tasarruf ve güvenilir bir kullanım sağlıyor. Ayrıca, Nümeris Telefon Prizi (Cat3), internet ve telefon girişi için yüksek standartlarda bir alternatif sunuyor.

Beyaz, Krem ve Metalik renlerin şıklığını yeni nesil mühendislik anlayışı ile buluşturan Günsan, Data Prizleri ile çalışma ve toplantı odalarındaki yüksek kapasiteli veri girişi için kullanılıyor. HDMI Prizi ise projeksiyon cihazı, bilgisayar veya televizyonunuza tek bir noktadan bağlanmayı sağlıyor. En önemlisi de kabloların oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. USB Data Prizi, USB bağlantısı gerektiren cihazınıza güvenli bir şekilde veri aktarabilmeye yardımcı oluyor. USB Priz ile tek bir noktadan istenilen cihaza kolayca erişim imkânı sağlarken dataları paylaşmayı ve bu cihazdan verileri kolayca görüntüleyebilmeye olanak tanıyor.

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GünsanınPrizYenilikçi Data Grubu ürünleri
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