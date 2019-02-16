En Yeni Güzellik Teknolojileri Bu Fuarda!

Medikal estetik pazarının bütün dünyada, yılda ortalama yüzde 10 büyüdüğüne dikkat çeken uzmanlar, Çin, Brezilya, Türkiye gibi pazarlarda büyümenin çok daha hızlı olduğunu belirtiyor.

Sektörün en büyük ve en önemli fuarı olan “Güzellik & Bakım 2019 Fuarı, 07-10 Mart tarihleri arasında, 30. kez ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dört gün sürecek olan fuar, konusunda uzman yerli ve yabancı doktorları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri ve diğer sektör profesyonellerini ağırlıyor. Birbirinden değerli fuar katılımcıları ve konuşmacılar, dünyadaki en son güzellik trendlerini, en yeni ürünlerini, yöntemlerini bu fuarda anlatıyor ve bazı uygulamaları deneyimleme fırsatı sunuyor.



Estetik dermatoloji ürün ve ekipmanları, kozmetik & makyaj ürün ve ekimanları, profesyonel tırnak ekipmanları & el – ayak bakımı, spa – wellness & fitness ürün ve ekipmanları, paketleme teknolojileri, saç & bakım ekipmanları kategorilerinde ürünlerin sergileneceği fuar, bu yıl Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TG Expo tarafından düzenlenen fuarda, medikal estetik, plastik cerrahi üzerine yapılacak konuşmaların yanı sıra, yarışma, workshop ve söyleşi gibi etkinliklerle fuarcılık deneyimine farklı bir boyut kazandırılıyor.



Güzellik&Bakım 2019 etkinlik sahnesine yer alacak olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Reha Yavuzer ve Türkiye Koruyucu, Yenileyici ve Yaşlanma Karşıtı Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Çimen Karasu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde Uzm. Dr. Başak Karasu ve Öğr. Gör. Nihat Ayçaman, uzman estetisyen Ayşen Koçyiğit Taştekin, ünlü makyaj sanatçısı Sevcan İpar, dünya birinciliği olan topuz ustası Muhittin Yuşan’ın yanı sıra özel gösterisi ile Orhan Bademli dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Güzellik&Bakım fuarı geçmiş senelerde 16 ülkeyi, 207 firmayı, 582 markayı, 22 bine yakın ziyaretçini ağırlamıştır.