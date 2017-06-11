Endüstri 4 dedi açık ara farkla başkan seçildi

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TOSB) seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, oyları açık ara alan Farplas CEO’su Ömer Burhanoğlu yeni başkan seçildi.

Ömer Burhanoğlu, “Endüstri 4.0 çağını yakalama yolunda üzerimize düşen rolün bilincindeyiz. İşlevsel çalışma grupları ile hızla devreye girecek IOT uygulamalarında projeler yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TOSB) seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, Farplas CEO’su Ömer Burhanoğlu oyları açık ara alarak yeni başkan seçildi. Kapalı zarf usulü yapılan oylama sonucu 22’ye karşı 60 oyla TOSB’nin yeni başkanı seçilen Ömer Burhanoğlu, kurumsal, şeffaf, dinamik, iletişime açık, çözüm odaklı, inisiyatif alan ve Endüstri 4.0 çağına yönelik yatırımlara imza atan bir yönetim anlayışına sahip olacaklarının altını çizdi.

TOSB seçimli olağan Genel Kurulunda Başkanlık için iki aday Ömer Burhanoğlu ve Yunus Çiftçi yarıştı. Çiftçi ve Burhanoğlu’nun yeni dönem çalışma planları ve birlikte çalışacakları kadrolarla ilgili bilgi aktarmasının ardından oylamaya geçildi. Kapalı zarf usulü yapılan oylama sonucu, 22’ye karşı 60 oyla Ömer Burhanoğlu TOSB’nin yeni başkanı seçildi.

IOT uygulamalarında projeler yaratacağız

TOSB Başkanı seçilen Ömer Burhanoğlu, yaptığı konuşmada tüm TOSB üyelerine teşekkür etti. TOSB’nin yeni döneminde ekibiyle birlikte kurumsal, şeffaf, dinamik, iletişime açık, çözüm odaklı, inisiyatif alan ve Endüstri 4.0 çağına yönelik yatırımlara imza atan bir yönetim anlayışına sahip olacaklarının altını çizdi.

Ömer Burhanoğlu, “Türkiye ekonomisinin lider sektörü otomotiv endüstrisi olarak özellikle Endüstri 4.0 çağını yakalayacak yönde bir değişim ve yapılanma yolunda üzerimize düşen rolün bilincindeyiz. İşlevsel çalışma grupları oluşturup, hızla değişen, dijitalleşen dünyamızda, özellikle de yıkıcı akımların yaşandığı otomotiv endüstrisinde hızla devreye girecek IOT uygulamalarında projeler yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ömer Burhanoğlu kimdir?

1960 yılında Trabzon’da doğan Ömer Burhanoğlu, 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sistem analizi dalında yüksek lisans diploması alarak, aynı üniversitede işletme dalında doktora çalışmasında bulundu. 1983 yılında Farplas şirketi ile iş hayatına başlayan Ömer Burhanoğlu, yenilikçi fikir ve uygulamalarıyla sektörde birçok ilke imza atarak kısa zamanda önemli atılımlar yaptı ve Farplas’ın otomotiv sanayinin lider şirketlerinden biri olmasında önemli rol oynadı.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Ömer Burhanoğlu, halen Farplas’ta CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyeliği, TİM Otomotiv Sektör Konseyi Başkanlığı, Sanayi Komisyonu Başkanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürüyor. Aktif sporcu ve fotoğraf sanatçısı da olan Ömer Burhanoğlu, sanat, spor, eğitim ve sağlık konularında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atması ile de tanınıyor.



YENİ DÖNEM TOSB YÖNETİM LİSTESİ



Asil Yedek

1. Ömer Burhanoğlu - Farplas 1. Emre İncekara - Pimsa

2. Mehmet Dudaroğlu - Eku 2. Tolga Doğancıoğlu - Hexagon

3. Alper Kanca – Kanca 3. Oğuzhan Deniz - Çelikel

4. Naci Faydasıçok - Hasçelik 4. İbrahim Hatipoğlu – Egebant

5. İgal Zakuto – Cavo 5. Yakup Birinci - Birinci Otomotiv







