Endüstriyel temizlik işinde 1.5 milyon kişiye istihdam

Endüstriyel Temizlik Sektörü’nün Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli buluşma noktası olan fuar, ülkemizde ilk kez düzenlenen Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu’na ev sahipliği yapacak.



INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı,Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği TESHİAD desteği ve Amsterdam RAI ile UBM NTSR’nin uluslararası gücü ile iki yılda bir İstanbul’da düzenleniyor.







Endüstriyel temizlik sektörünün ülkemizde ve dünyamızda gelişen ve yükselişte olan bir sektör olduğuna dikkat çeken INTERCLEAN İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, sektörün, yılda ortalama 10,5 milyar Avro ciro ve yaklaşık 5.000 firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.



INTERCLEAN İstanbul’un temizlik endüstrisinin Avrasya’daki en önemli uluslararası etkinliği olduğuna dikkat çeken Dinçer, “Bu yıl, başta Yunanistan, Fas, Tunus, Bulgaristan, Lübnan olmak üzere 115 ülkeden 5.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçinin ve 40 ülkeden 150 markanın katılımını bekliyoruz. Sektöre dair en son teknoloji ile geliştirilmiş, yapay zeka ile çalışan cihazlar başta olmak üzere, en yenilikçi ürün ve servisleri fuar alanında oluşturacağımız INTERCLEAN İstanbul İnovasyon Alanı’nda sergileyeceğiz.” dedi.