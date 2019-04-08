Endüstriyel temizlik sektörü İstanbul'da buluşuyor

Yılda ortalama 10,5 milyar Avro ciro ve yaklaşık 5.000 firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayan Endüstriyel Temizlik Sektörü, 10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı’nda buluşmaya hazırlanıyor. Endüstriyel Temizlik Sektörü’nün Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli buluşma noktası olan fuar, ülkemizde ilk kez düzenlenen Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu’na ev sahipliği yapacak.







INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği TESHİAD desteği ve Amsterdam RAI ile UBM NTSR’nin uluslararası gücü ile iki yılda bir İstanbul’da düzenleniyor. Endüstriyel temizlik sektörünün ülkemizde ve dünyamızda gelişen ve yükselişte olan bir sektör olduğuna dikkat çeken INTERCLEAN İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, sektörün, yılda ortalama 10,5 milyar Avro ciro ve yaklaşık 5.000 firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.







INTERCLEAN İstanbul’un temizlik endüstrisinin Avrasya’daki en önemli uluslararası etkinliği olduğuna dikkat çeken Dinçer, “Bu yıl, başta Yunanistan, Fas, Tunus, Bulgaristan, Lübnan olmak üzere 115 ülkeden 5.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçinin ve 40 ülkeden 150 markanın katılımını bekliyoruz. Sektöre dair en son teknoloji ile geliştirilmiş, yapay zeka ile çalışan cihazlar başta olmak üzere, en yenilikçi ürün ve servisleri fuar alanında oluşturacağımız INTERCLEAN İstanbul İnovasyon Alanı’nda sergileyeceğiz.” dedi.



SAĞLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK FORUMU’NA DÜNYADAN UZMANLAR KATILIYOR…



Her yıl 1.7 milyon kişinin yakalandığı hastane enfeksiyonları, dünya genelinde hem ölümlere neden olan hem de tedavi süreçlerine ek ve yüksek maliyetler getiren önemli bir sorun.







Endüstriyel temizlik dünyası ile sağlık hizmetleri arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlayan Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu, Türkiye’nin en önemli endüstriyel temizlik sektörü fuarı INTERCLEAN İstanbul kapsamında, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı, Tıp Profesörü Emine Alp Meşe’nin de yer alacağı Forum’da Bugünün Projesi: Hasta Güvenliği ve Temiz Hastaneler’, Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyonun Önemi’, El Hijyeninin Önemi, Hasta Güvenliği ve Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü’, gibi konular ele alınacak.







Ayrıca, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde ve İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Elite World Hotels Zinciri Genel Müdürü Ünsal Şınık, TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular, TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ve TUSID Başkanı Güçlü Kaplangı’nın konuşmacı olacağı‘Endüstriyel Temizlik Sektörüne Genel Bakış Paneli’ yapılacak. Eczacıbaşı Profesyonel sponsorluğunda "Hijyende Mükemmelliğe Ulaşmak için Sektör Uygulamalarına Farklı Bir Bakış Açısı" konulu konferans ile Çevre Teknolojileri ile Atık Yönetimi paneli, yapılacak etkinlikler çok sayıda etkinlik arasında yer alıyor.