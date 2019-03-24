Enerji dolu zirve enerji konulu panelle başladı Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Garenta’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen 8. Uludağ Ekonomi Zirve’nin açılış konuşmaları Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ve DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase tarafından yapıldı.

Yılmaz Parlar yazıyor... Global Belirsizlikte Büyüme, Dijital Dönemde Liderlik, Yatırım Liderleri, Global Şirket Yaratmak, Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler, Refah İçin Dijitalleşme, Büyüme Dostu Bankacılık, Yarına Yatırım, Değişim Döneminde Perakende, Vizyon 2023, İnovasyon ve Girişim, Tarımın Ajandası, Sosyal Yatırım: Sosyal Sorumluluk Liderleri, yüsek kaliteli büyüme, Mobilite Ekosisteminin Geleceği, Çığır Açan Teknolojiler, Çin’i Doğru Anlamak, 2023 Milli Teknoloji Hamlesi konulu paneller düzenlendi. Kazanan Girişimler Ödüllendirildi



SOCAR Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen Moderatörlüğünü Engie Enerji Türkiye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende’nin yaptığı panele Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ve STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter katıldı.



Enerjide Yeni Dengeler” konulu oturumunda dünya enerji sektörünün geçirdiği köklü dönüşüm, teknolojik ve çevresel dinamikler tartışıldı. Panelde birçok enerji tüketicisi ve tedarikçisi arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye’de ve dünyadaki güncel gelişmeler masaya yatırıldı.



Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol “Sürdürülebilir bir finansman oluşturulabilirse bu sayede enerji güvenliğimiz ve cari açığımızın da azalacak.” Dünyada özellikle elektrikli arabaların üretilmesiyle birlikte; Petrolün sonuna mı geldik sorusunun sorulmaya başladığını ama bu iki konunun birbiriyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.



Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü “Sektörün liberalleşmesi ve rekabetin artırılmasıyla sorunlar aşılabilecek.” Sektöre 110 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, Türkiye’de 90 bin megawatt’a yakın bir arz bulunduğunu belirti.



STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter “Enerjinin depolanması sorunu gelecekteki en önemli sorunlardan biri” Türkiye’de yıllık 42 milyon ton akaryakıt ürünleri tüketiminin bulunduğunu, Star Rafineri’nin yıllık beş milyon ton dizel üretim yaparak ithalatı azalttığını, dünyanın 2050’lere kadar fosil yakıtları kullanmak durumunda olduğunu, emisyon kısıtlamaları ve enerji ihtiyacı arasında bir denge bulunması gerektiğini söyledi.



Dijital Dönemde Liderlik konulu panelin Moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur üstlendi Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su Serpil Timuray katıldı.



Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner; “Dijitalleşme çağında yok olmayacağını düşündüğümüz sektörler yok oldu. yıkılmayacağını düşündüğümüz şirketler yıkıldı. Kanun yapıcılarla ve regülatif düzenlemelerle teknolojinin son tahlilde insanlık için büyük faydalar yaratacağına inanıyurum.”

Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin; Gençlere her zaman güvendiğini ve onların görüşlerine her zaman önem verdiğini belirtti.



Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su Serpil Timuray, yeni dünyada liderliğin 7 özelliğini olduğunu söyledi. insani iyiliğe “Sosyal ve iş hedeflerini bir arada ölçmeliyiz.” Müşteri odaklılık, teknolojist, futurist ortaklaşa rekabet. Çeşitlilik ve dahiliyet, duygusal zekası yüksek kişiler olmalı.”



Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Artık liderler rekabet ve iş birlikteliğini, beraber düşünmeli. Biz bunun için yeni bir kelime ürettik. Rekaberlik”artık genç kuşakların yaşlı kuşaklara mentor olduğunu anlattı. “Maslow’un klasik ihtiyaçlar hiyerarşisinde birincil ihtiyaç insanın karnını doyurmasıdır. Günümüzde aç bir insanın önüne bir ekmek ve akıllı cep telefonu koysanız artık gençler ekmek yerine telefonu alır”



Moderatörlüğünü YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’ın yaptığı Yatırım Liderleri konulu panele Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Şölen Grubu CEO’su Elif Çoban katıldı.



Global Şirket Yaratmak; Moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz’ın yaptığı panele UGG Kurucusu Brian Smith, TAV CEO’su Sani Şener, TBWA / Worlwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ve Netlog Lojistik Grubu CEO’su Şahap Çak katıldı.



Refah İçin Dijitalleşme” Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil işlemlerinin yüzde 81’inin mobilden gerçekleştiğini belirtti. Yüze yakın fintech’le ortak çalışma yaptıklarını veri yaşam merkezine 250 milyon dolar harcadıklarını, tasarım konusunda beş ilkeleri olduğunu (sade, hareketli, yenilikçi, insan odaklı ve güvenilir tasarım oluşturmak) söyledi.



Büyüme Dostu Bankacılık Moderatör Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın panelüsrler Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu, HSBC CEO’su Selim Kervancı, Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konuoğlu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu Yarına Yatırım moderatör Insider CEO’su Hande Çilingir, panelistler, Başarısızlık Müzesi Kurucusu Samuel West, Global Girişimcilik Vakfı Kurucusu Derik Kim, BluTV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Scotty CEO’su Tarkan Anlar ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany



