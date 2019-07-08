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Enerji verimliliği masaya yatırılıyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) iklimekonomisi.org projesi kapsamında yaptığı farkındalık çalışmaları sürüyor.

Enerji verimliliği masaya yatırılıyor
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Bir süre önce EGD’nin önde gelen isimleri ile yapılan proje çalışması bu defa enerji verimliliği çalışması ile sürüyor.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın’ın ev sahipliğinde yapılacak toplantı “en temiz enerji tasarruf edilendir” mesajıyla kamuoyu ile paylaşılacak.
 
10 Temmuz 2019 Çarşamba 15.30-17.30 saatleri arasında Enerji Verimliliği Derneği'nde, EGD Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünü yapacağı toplantıyı yeni çalışmaların izlemesi bekleniyor.
 
Kasım ayında yapılacak Küresel Isınma Kurultayı’na ilişkin önerilerin de alınacağı toplantıya tüm çevre ile ilgili kişi ve kurumlar davet edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat KalsınEkonomi Gazetecileri DerneğiKlimekonomisiEGD Başkanı Celal Toprak
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