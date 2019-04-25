Enerjinin liderleri İstanbul'da bir araya geldi

Enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019),Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.



Enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019),Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Almanya’nın ülke partnerliğinde 350'ye yakın global firma standının yer aldığı fuarı 50 ülkeden 10 bini aşkın sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.



T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) stratejik partnerliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşen ICSG İstanbul 2019, dikkat çekici etkinliklere ve sayısız fırsatlara da ev sahipliği yapıyor.



"KAYNAKLARI İŞLEYECEK TEKNOLOJİK ALTYAPI ÖNEMLİ"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, fuarın açılış törenine video konferans yoluyla canlı bağlanarak bir konuşma yaptı.



Bakan Dönmez, “Yerli teknoloji, yüksek katma değer” anlayışıyla gerek enerji altyapımızı daha modern sistemlerle rehabilite ederken, yenilebilir enerji, nükleer, enerji verimliliği gibi alanlarda da Türkiye’nin teknoloji üretim merkezi olmasını sağlayacak adımları birer birer atıyoruz. Enerji kaynaklarımızı keşfetmenin yanı sıra bu kaynakları işleyecek teknolojik altyapının da kurulmasına büyük önem verdik. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için akıllı şehirlerin ve akıllı şebekelerin her geçen gün daha fazla yaygınlaşmasına ihtiyacımız var” diye konuştu.



ÖZEL SEKTÖRÜN “ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİ” ÖLÇÜLECEK



ENVER Başkanı Murat Kalsın, “Yakın döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle özel sektör ile birlikte ‘Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi’ projesinin hayata geçirileceğini ve bu sayede şirketlerin verimlilik bilincinin ölçüleceğini açıkladı. Kalsın,projenin bakanlığın ve derneğin çalışmalarının doğru ilerlemesi sağlayacak nitelikte olduğunu vurguladı.



VERİMLİLİĞE DÜNYADA 235 MİLYAR DOLAR



Enerjide verimlilik konusunun tüm Türkiye etkileyen bir konu olduğunu söyleyen Murat Kalsın “Bu konu çocuklarımızın geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Bizim gibi tükettiği enerjinin önemli bir bölümünü ithal eden bir ülke için en ekonomik, en milli, en temiz enerji kaynağı; enerji verimliliğidir. Biz enerji verimliliğini yeni bir enerji kaynağı olarak görüyoruz. Bugün dünyada enerji verimliliğine 235 milyar dolar tutarında yatırım yapılıyor. Bu yatırımların büyük bölümünü teknoloji yatırımları oluşturmakta. Bizde enerji verimliliğini sağlayacak teknolojileri yakinen takip etmeliyiz ve bu noktada yeni teknolojileri de geliştirme noktasında çaba sarf etmeliyiz” şeklinde konuştu.



ŞEHİRLERDE DİJİTALİZASYON İÇİN YATIRIM ŞART



ICSG İstanbul 2019, fuarın Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Matthias Finger'ın açılış konuşmasıyla başladı. Fuarda enerji verimliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Matthias Finger "Dijitalizasyon son on yılın en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, şirketlerin, kanun yapıcıların ve şehir planlamacıların akıllı şebekeler, enerji verimliliğinde dijitalizasyon konusunda önümüzdeki dönemde daha çok şey yapmak zorunda olduğunu kaydetti. Finger ayrıca İstanbul’un sadece coğrafi konumu gereği değil aynı zamanda Türkiye ve bölgenin dinamiğini yansıttığı için de fuar için doğru bir yer olduğuna dikkat çekti.



Akıllı şebekeler üzerinden veri analizi ve veri paylaşımı yapılabilmesinin enerji yatırımlarını ve enerjinin kullanımını doğru yönlendireceğine dikkat çeken Prof. Dr. Matthias Finger güçlü ekonominin ve sosyal güçlenmenin akıllı şebekeler ve akıllı şehirler altyapısını oluşturmak ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.



“ÜRETTİĞİ DEĞERLERE YATIRIM YAPILABİLEN ŞEHİRLER”



Fuarda konuşma yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özdemir, akıllı enerjinin önemine "Şehirlerimizin, ürettiği değerlere yatırım yapılabilen şehirler olması için çalışıyoruz. “Dünya Ticaret Merkezi” yerine “Dünya Data Merkezi” ifadesini kullanacağız yakın zamanda. MÜSİAD olarak “GABORAS“ projemiz akıllı şehirlerle en uyumlu projemiz. Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi hedefiyle hayat geçirdiğimiz “Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ” akıllı şehirler altyapısı ile uyumlu çalışacak. Gayrimenkulde ölü sermayenin teknoloji ile kıymete dönüşümünü sağlama hedefi ile GABORAS’ı hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.



Geleceğin enerji trendlerine yön veren konuların ele alındığı ICSG İstanbul 2019'un ilk gününde IEEE PES (Güç ve Enerji Topluluğu) Başkanı Prof. Dr. Saifur Rahman enerji verimliliği ve enerji trendleri ile ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaşırken, IEE R10 Asya-Pasifik Direktörü Ramakrishna Kappagantu Güç Sistemi Ekonomisi, Yenilebilir Enerji Kaynakları konularındaki deneyimlerini, Amerika IEEE Kontrol Sistemleri Başkanı, Honeywell/W.R. Sweatt Teknoloji Yönetimi Başkanı Dr. Tariq Samad akıllı şebekeler ve şehirler için stratejik teknoloji trendlerini anlattı.



İLK GÜNÜNDE 5 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI



300'ü aşkın firmanın stantlı katılım sağladığı ICSG İstanbul 2019 ilk gününde yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Enerjiye dair renkli gösterilere ev sahipliği yapan ICSG İstanbul 2019, OSB'ler, üniversitelerden, uzman ve akademisyenlerden, enerji ve teknoloji firmalarından tüm sektör paydaşlarının yetkili isimlerini ağırlıyor.



IEEE PES (Power & Energy Society) tarafından akredite edilmiş Türkiye'deki tek uluslararası kongre olan ve 'Uluslararası Bilimsel Kongre ve Uluslararası Fuarlar' unvanına sahip olan ICSG İstanbul 2019 Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunurken fuar, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş,Belçika,Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya,Çin, Danimarka, Estonya, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hindistan,Hollanda,İngiltere, İran, İspanya,İsviçre, İtalya, Katar, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Kore,Kuzey Kıbrıs, Nijerya, Özbekistan,Polonya, Ruanda, Slovenya, Suudi Arabistan, Uganda, Yunanistan gibi ülkelerden gelen heyetleri ağırlıyor.